Compromís alerta de que, sin financiación, la Comunitat Valenciana puede "quedarse a medio camino" en la reconstrucción

Puig asegura que el Gobierno "nunca" ha aportado a la Generalitat tanta liquidez como ahora

VALÈNCIA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Fran Ferri, ha alertado de que, "si no se corrige la discriminación de la financiación", la Comunitat Valenciana puede formar parte de las administraciones que "se queden a mitad camino" en la reconstrucción, y ha asegurado que en esta cuestión "no caben partidismos". "No hemos venido a ser simpáticos con los gobiernos de Madrid, sino útiles a los valencianos y valencianas para conseguir que se acabe de una vez por todas esta discriminación", ha aseverado.

Así se ha manifestado Ferri durante la sesión de control al president, Ximo Puig, en Les Corts, antes de agregar: "la lealtad con los valencianos es incompatible con la sumisión a los que nos discriminan". El representante de la coalición ha preguntado a Puig "¿cómo valora la decisión del Gobierno central de no corregir la discriminación hacia las comunidades infrafinanciadas como la valenciana?".

Ferri ha afirmado que "no es lo mismo afrontar esta crisis si recibes 3.000 euros menos por habitante", por lo que ha mantenido que "claro que el virus entiende de territorios". "No nos iguala, esta pandemia acentúa las dificultades", ha agregado.

Así, ha mantenido que la situación de la financiación "ya era alarmante antes, pero ahora lo es más con la emergencia sanitaria y el drama ocasionado por la Covid-19". "Esto evidencia que algunas administraciones podrán asumir el reto, otras no podrán o se quedarán a mitad camino. Si nada cambia, nosotros seremos de este grupo", ha manifestado.

Por otro lado, ha hecho referencia a la intervención del síndic de Ciudadanos, Toni Cantó, que ha apostado por un "gobierno de concentración". Ferri le ha espetado a Puig: "No se fíe". "Dejemos de lado a aquellos que vienen a mitad de pandemia a buscar la sillita, a aquellos que allí donde gobiernan dan la presidencia de la comisión de la reconstrucción a los que defienden la homofobia, el racismo y el machismo", ha aseverado.

PUIG: "NUNCA EL CONSELL HA RECIBIDO EL APOYO QUE TIENE AHORA"

En su respuesta, el president de la Generalitat, ha manifestado que "en la cuestión coyuntural, nunca ha tenido el gobierno valenciano el apoyo que ha tenido ahora", y ha hecho referencia a que, por lo que respecta a liquidez, la Comunitat Valenciana "es la que más ha recibido en todos los sistemas de apoyo", y ha citado el FLA y el ExtraFLA.

No obstante, ha señalado que "la base continúa siendo un problema", que es "el sistema de financiación que hay que cambiar". Puig ha defendido que el gobierno ha aceptado el fondo extraordinario para las comunidades autónomas, que "fue una petición de la Comunitat Valenciana, Catalunya y Andalucía", y ha destacado que los 16.000 millones "tienen que ver con el déficit estructural del propio sistema en conjunto".

También ha asegurado que "el problema valenciano se ha situado en la agenda española" y ha indicado que entidades como Fedea han aceptado posiciones que mantiene la Generalitat, pero por otra parte ha indicado que la financiación se debe abordar en el Congreso de los Diputados y el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde ha admitido que la Comunitat "no tiene demasiados aliados".

Así, ha contado que durante la última reunión de presidentes, uno de los líderes autonómicos propuso hacer el reparto de fondos según el sistema de financiación en el que "estamos todos de acuerdo". "Yo me levanté y dije: '¿Dónde? nosotros no estamos de acuerdo'", ha agregado.

Respecto al reparto de estos fondos, ha asegurado que la Conselleria de Hacienda está llevando a cabo un "gran esfuerzo". Además, ha afirmado que Madrid y Catalunya deben tener más recursos en el tramo del fondo que se refiere a la respuesta a la pandemia por su mayor afección, pero en otros tramos "el factor de población tiene que ser fundamental". También ha apostado porque cuente la renta per cápita y el esfuerzo fiscal de cada comunidad.