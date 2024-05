Compromís amplía la denuncia contra Herrero (Vox) por "más mensajes racistas y xenófobos"

Badenas censura la "mala fe" de la oposición, niega que haya racismo en los textos de su edil y lamenta los "ataques" a su "honor"



VALÈNCIA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

Compromís en el Ayuntamiento de València ha anunciado este miércoles que ampliará la denuncia que ha interpuesto ante la Fiscalía de Delitos de Odio con la edil de Vox y miembro del gobierno de este consistorio integrado por esa formación y el PP, Cecilia Herrero, "tras encontrar más mensajes racistas y xenófobos" emitidos por esta edil en redes sociales.

Así lo han indicado en una rueda de prensa la portavoz de Compromís, Papi Robles, y la edil de este grupo Lucía Beamud. Ambas han señalado que esos mensajes se suman al que Herrero "publicó contra el activista por los derechos humanos y exdiputado de la Asamblea de Madrid Serigne Mbaye hace unos días" y por el que la oposición en València --Compromís y PSPV-- ha reclamado la reprobación de esta edil.

"Ya presentamos una denuncia ante Fiscalía por estas cuestiones, por las aberraciones que dijo y ahora vamos a ampliar esa denuncia. No podemos permitir que en la ciudad se hagan esas afirmaciones y queden impunes", ha declarado Robles sobre los mensajes de Herrero.

"Tenemos claro que esta concejala es una racista y no sólo por su comentario contra un activista de los derechos humanos sino por el historial que tiene en sus redes sociales", ha expuesto Beamud. "Es un racismo más que evidente", ha remarcado.

"No podemos bajar la cabeza ante las amenazas de una concejala que es explícitamente racista y fascista", ha añadido Robles, que ha rechazado que esto se dé en "un espacio institucional democrático" y ha descartado "mirar a otro lado".

Así, ha considerado que la alcaldesa, María José Catalá (PP), está llegando "tarde" para "cesar" a Herrero, edil de Emprendimiento y Agricultura. "No podemos permitir que desde el gobierno de esta ciudad se hagan estas afirmaciones y ataques y queden impunes", ha insistido.

"No podemos permitir que las manos de una persona abiertamente racista y fascista, a la que incluso le han encerrado una cuenta en redes sociales por afirmaciones como estas, ponga las manos en el gobierno de la ciudad. València es un referente de ciudad acogedora y diversa, y Herrero no puede representarla", ha agregado.

Papi Robles ha asegurado también que Compromís "no va a parar de denunciar pese a las amenazas de Herrero en el pleno contra los partidos de la oposición". Igualmente, ha aludido a la moción aprobada por PP y Vox en esa sesión como alternativa a la reprobación solicitada por Compromís y PSPV.

"En esa moción aprobada por el gobierno se decía que no se iban a consentir actitudes racistas en València. Por tanto, Catalá tiene una decisión a tomar y está tardando", ha reiterado Robles. Tras ello, ha expuesto que "hablar de regeneración democrática va de esto".

"MENSAJES INCOMPLETOS"

En respuesta a Compromís, el segundo teniente de alcalde y portavoz de Vox, Juanma Badenas, ha censurado "la mala fe de quienes están planteando este tipo de denuncias" y ha señalado que los mensajes citados por la oposición están "censurados y capados" por "las personas de Compromís y del PSPV".

"Son mensajes incompletos y descontextualizados" que no ofrecen "la información íntegra" y "en los cuales existe el mismo racismo que pudo haber en el que originó esta polémica, cero racismo", ha asegurado Badenas preguntado por este asunto en la rueda de prensa que ha ofrecido sobre empleo.

Asimismo, ha manifestado que "ha habido ataques al honor de una persona que forma parte del grupo de Vox" y ha dicho que esta y "quien corresponda" se reservan "ejercitar las acciones legales oportunas para la restitución de ese honor y para que se condene a quienes, de forma bastante clara, han tratado de mancillar la imagen y el honor" de esa edil.

"No es racismo, es justicia. A los de Vox lo que nos importa son las personas, no su color de piel, ni su sexo, su religión o su ideología. Nosotros no discriminamos y nos creemos de verdad el artículo 14 de la Constitución. Lo que denunciamos son actividades que van en contra del ordenamiento jurídico, acciones en las que se infringe la ley, ya sea por la llegada a España o por la comisión de delitos", ha expuesto.

Juanma Badenas ha añadido que la oposición no ha hablado de "los delitos que en las redes estaban puestos de manifiesto" y a los que se refería Herrero. "No tenían que ver con la raza o la nacionalidad de la persona sino con lo abominable del delito cometido", ha precisado, tras indicar que "en la izquierda hay una cierta tendencia a exonerar de responsabilidad penal a las personas en función de su raza".

"A nosotros lo que nos importa es el cumplimiento de la ley y nos da igual quien sea el infractor. Abominamos cualquier acción contra del ordenamiento jurídico, especialmente, las que tienen que ver con delitos o acciones de carácter penal", ha concluido.

"HACIENDO EL RIDÍCULO"

Desde el PSPV, Borja Sanjuán ha considerado que "cada vez que Badenas intenta poner una nueva excusa para tratar de justificar lo injustificable, que su compañera Cecilia --Herrero-- ha hecho manifestaciones que son claramente racistas, lo que está haciendo es el ridículo".

"Catalá no puede permitir que nos arrastre a toda la ciudad en el ridículo. Esta ciudad no es racista y no merece tener un gobierno con gente racista", ha aseverado Sanjuán, que ha resaltado que València "está llena de personas de cualquier tipo de procedencia y de color de piel que son tan valencianas como ellos".

Además, ha afirmado que estas "merecen tener una alcaldesa que las defienda y que sea capaz de condenar valientemente las declaraciones racistas de una de sus concejalas". "No puede mancharse el nombre de València solo porque a Catalá le falten cuatro votos --en alusión a los de Vox en su gobierno, ha dicho--. Esos votos no valen que València tenga una concejala racista en su gobierno", ha señalado.