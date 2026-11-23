La cabeza de lista de Compromís-Front Valencià, Agueda Micó, participan en el acto central de Compromís-Front Valencia, en el Parque Oeste de València, a 21 de noviembre de 2026, en Valencia- Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El barómetro de noviembre realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) otorga a Compromís-Front Valencià una estimación de voto del 1,8% en las elecciones generales del 29N, en sexta posición y con el mismo porcentaje que EH-Bildu y Se Acabó la Fiesta.

La coalición Compromís-Front Valencià --integrada por formaciones como Compromís, Podemos, Esquerra Unida, ERPV y Recortes Cero-- sería la sexta candidatura más votada, en empate con EH-Bildu y Se Acabó la Fiesta, por detrás del PSOE (34,4%), el PP (24,7%), Vox (15,6%), Frente Amplio (5,7%) y ERC-Podemos (2,7%).

Por detrás se situarían Adelante Andalucía (1,7%), BNG (1,1%), Junt (1%), Podemos (0,8%), PNV (0,7%), UPC (0,4%), Aramé-Front Ampli (0,3%) CC-Municipalistas Primero Canarias (0,3%) y Democracia 21 (0,1%). El 4,4% restante de voto se repartiría entre otros partidos (4,4%).

El CIS también analiza la distribución del voto por sexo y edad. Compromís-Front Valencià obtendría más apoyo entre los hombres (1,8%) que entre las mujeres (1,2%) y especialmente en las franjas de 25 a 34 años (2,7%), de 35 a 44 (2,1%) y de 18 a 24 (2%).

Por tamaño de municipios, Compromís-Front Valencià sobresaldría en las ciudades de entre 400.001 y un millón de habitantes (3,1%), en las de entre 10.001 y 50.000 (2,1%) y en las de entre 50.001 y 100.000 (2%). Y por nivel estudios, lograría más apoyo entre las personas con formación superior (2,3%).

Al margen del 29N, en este último barómetro también se pregunta a los electores por el partido al que votarían en los comicios autonómicos de mayo. Compromís obtendría un 2,4% en las elecciones a la Generalitat.

La encuesta se ha dado a conocer este lunes, último día para publicar encuestas antes de las elecciones del próximo domingo, se basa en 8.000 entrevistas telefónicas, más que un barómetro normal pero por debajo de los 45.000 cuestionarios de la macroencuesta electoral que se publicó al arrancar la campaña. En la Comunitat Valenciana han participado más de 1.100 personas.