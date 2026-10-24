Compromís pide la comparecencia de Llorca en Les Corts para "rendir cuentas" sobre la gestión de la dana Adam

Archivo - El diputado de Compromís Joan Baldoví durante una sesión plenaria en Les Corts Valencianes, a 17 de junio de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España).- Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Compromís ha pedido la comparecencia del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en Les Corts para "rendir cuentas" sobre la gestión de la dana Adam, así como las medidas para atender a las personas afectadas y la reconstrucción de la zona afectada.

En declaraciones remitidas a los medios, el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha subrayado que la próxima semana se cumplen dos años de la "fatídica" dana de octubre de 2024, en la que fallecieron 233 personas. "Y PP y Vox ya se han encargado de que Pérez Llorca no pase por Les Corts", ha afeado Baldoví.

Según ha señalado, es "fundamental" que el jefe del Consell informe "de primera mano" sobre cómo piensan ayudar los afectados de la reciente dana Adam. Al mismo tiempo, se ha preguntado "por qué" Llorca "mantiene" al que fuera jefe del Consell durante la dana de octubre de 2024 Carlos Mazón "como diputado y con privilegios de expresidente"