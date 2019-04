Compromís pide a los diputados valencianos una alianza por el cambio de financiación

Actualizado 15/04/2019 15:51:21 CET

PSPV apela a la responsabilidad, Podemos a la voluntad política y PP y Cs urgen a "abrir el melón" y "dejar las batallitas"

VALÈNCIA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Compromís al Congreso, Joan Baldoví, ha instado este lunes al resto de candidatos valencianos a comprometerse a apoyar el cambio de financiación autonómica "desde el 1 de enero de 2020" y con efectos retroactivos para "acabar por siempre con este austericidio", tras las elecciones del 28A.

En el debate a cinco de la Cadena SER, los aspirantes de los otros partidos --José Luis Ábalos (PSOE), Héctor Illueca (Podemos), Belén Hoyo (PP) y María Muñoz (Ciudadanos)-- han coincidido en la necesidad de abordar un nuevo modelo de financiación, con diferentes posturas.

Ábalos, también ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, ha defendido que la situación de la Comunitat habría mejorado si hubieran salido adelante los Presupuestos de 2019, por lo que ha criticado que "los independentistas y la derecha se aliaran para derribarlos y provocar estas elecciones". "Esta irresponsabilidad no se va a olvidar", ha recalcado.

De Podemos, Illueca ha lamentado la "falta de voluntad política" para abordar la financiación durante estos meses de gobierno de Pedro Sánchez y ha reivindicado que la Comunitat debe "liderar el debate sobre el modelo territorial en España". También ha exigido afrontar la "deuda histórica" valenciana y los desequilibrios entre regiones que ha achacado a la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

La 'popular' ha reconocido la necesidad de cambiar la financiación para garantizar servicios y ha reiterado que fue un modelo que "aprobó (José Luis Rodríguez) Zapatero. Tras criticar que "Sánchez dijo que ese melón no se abría", ha garantizado que el candidato del PP, Pablo Casado, "se ha comprometido" y se ha preguntado "dónde tenían las camisetas Compromís y Podemos". "Que todos los valencianos vayamos juntos, porque nos jugamos mucho", ha reivindicado.

Y de Cs, la economista ha denunciado la "parálisis por la ineficacia del PP y PSOE, que no tienen credibilidad", y ha apuntado a Ábalos como "responsable" como diputado y ministro --"durante este tiempo no ha sabido mejorar nuestra financiación; 20 años ocupando cargos públicos y no tiene nada que demostrar"--. Ha afeado así que "PSOE y PP estén de batallitas cuando son los responsables de la infrafinanciación" y que se hayan puesto "detrás de la pancarta".

"SÁNCHEZ TIRÓ LA TOALLA"

Por su parte, el candidato de Compromís ha asegurado que "Sánchez tiró la toalla con la financiación el primer día" y ha recordado a los 'populares' que tenían mayoría absoluta en el anterior gobierno y "no necesitaban a nadie más" para cambiar el modelo. "La camiseta nos la habíamos quitado, pero la primera pregunta que hicimos a Sánchez fue por la financiación", ha recalcado a la crítica del PP.

Ha llamado así a los partidos a sumarse a la "propuesta valenciana" por una nueva financiación "desde el primer día" y ha urgido a actuar ante la deuda de la Comunitat: "Cuando un niño valenciano llega al mundo tiene una deuda de 9.500 euros que no han provocado sus padres".

Baldoví ha recordado la reforma que plantean los expertos de "equidad vertical y horizontal" y ha instado a Ábalos a "hablar del artículo 156" de la Constitución, de suficiencia financiera. "Pactaremos con quienes lo garanticen", ha prometido.

Más allá de la financiación, el aspirante de la coalición ha asegurado que "por primera vez, un partido valenciano puede ser decisivo" el 28A. "Podemos condicionar el gobierno de España", ha manifestado, y ha invitado a "votar con el corazón" tras el "pecado original" de las dos últimas llamadas a las urnas.

"UNA LEGISLATURA EN SÍ MISMA"

A modo de balance, Ábalos ha defendido que el Gobierno ha logrado "impulsar el cambio con solo 84 diputados", con "avances sociales que pueden justificar una legislatura en sí misma", y ha asegurado que los Presupuestos de 2019 que no salieron eran "estupendos, especialmente para la Comunitat". Ha rechazado las propuestas fiscales de otros partidos, "pensando en los que más tienen para fastidiar a los que menos, un clásico".

Durante el debate, el aspirante de Podem ha aludido al "sabor agridulce" del actual Ejecutivo y ha asegurado que están "atónitos por el espectáculo de las cloacas del estado", ante lo que ha reivindicado "una democracia neta". Ha insistido a Ábalos la "falta de voluntad" del PSOE y ha urgido a abordar las "políticas neoliberales de austeridad".

POLÍTICAS "CANGREJO"

De la oposición, la 'popular' ha cargado contra la "irresponsabilidad" del Gobierno, con "presupuestos que no se creyó ningún español ni ninguna institución europea", y las "políticas 'cangrejo' que representan el pasado, como su cartel en blanco y negro".

Ha ensalzado el "orgullo" del PP frente a "tres partidos de izquierdas que están depende de dónde sople el viento" y ha hecho hincapié en su "contrato con todos los españoles para volver a poner a España en el mapa" --"Sánchez ha volado mucho, pero resultados a España pocos"--, así como en la necesidad de "negociar de tú a tú en Europa" para ayudar a los agricultores.

En sus intervenciones, la de Cs ha reclamado "confianza y seguridad a los valencianos en la Comunitat y en Madrid" y "no dejar en manos de anticapitalistas la política económica". "Después de los 'viernes sociales' vendrán los lunes fiscales", ha alertado, y ha asegurado que la meta de la formación naranja es "convertir España en el mejor país para todas las familias".

También ha sostenido que la reforma del Estatuto de la Comunitat es "un brindis al sol que no va a traer ni un euro extra a los valencianos". Y ha enfatizado en otro momento del debate: "Es una emergencia echar a Sánchez de la Moncloa con un pacto a la andaluza".