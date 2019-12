Compromís presenta alegaciones contra la ampliación del puerto al considerarla "una obra insostenible"

Publicado 20/12/2019 16:36:23 CET

VALÈNCIA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

Compromís ha presentado este viernes ante el Ministerio de Fomento y la Autoridad Portuaria de València una serie de alegaciones para detener el proceso de licitación de ampliación y explotación del puerto de València, por ser una obra "insostenible" que "supondrá un daño irreparable contra el patrimonio de la huerta, la Albufera y las playas del golfo de València, así como para el tejido económico y productivo valenciano".

Desde la coalición han denunciado mediante un comunicado que el actual proyecto de ampliación del puerto, "poco tiene que ver con el proyecto inicial evaluado por el Ministerio de Medio Ambiente en 2007".

"No sólo se ha duplicado la anchura de la obra, sino que además, el nuevo proyecto modifica la ubicación de la terminal de contenedores, elimina un contradique, prolonga hasta 500 metros el actual dique de abrigo, incrementa áridos de relleno, cambia la localización del canal de acceso de los grandes barcos mercantes y multiplica la zona de dragado, unas variaciones que no han sido evaluadas y no pueden ser de ninguna manera equiparables al proyecto inicialmente aprobado", han agregado.

En el documento de alegación, Compromís manifiesta que la obra de ampliación del puerto de València contraviene "hasta diez normativas municipales, autonómicas, estatales y europeas de protección del medio ambiente y de conservación marítima, tales como el Convenio Ramsar, la Agenda AIPV 2030, la Directiva Europea de calidad del aire 2008/50, la directiva de la Red Natura 2000 92/43/CEE o el Real decreto 699/2018 que declara Área Marina Protegida el Corredor de migración de cetáceos del Mediterráneo".

La coalición ha recordado que estamos ante "una situación de emergencia climática que no puede ser ignorada por el Gobierno central, a los que piden coherencia en la lucha por la sostenibilidad y contra el cambio climático". "No se puede estar hablando de la necesidad de combatir la emergencia climática, como hizo Pedro Sánchez durante la pasada Cumbre del Clima, mientras incumplen las leyes y normativas estatales e internacionales de protección ambiental", han manifestado.

Por otra parte, Compromís ha criticado "el incumplimiento por parte de la Autoridad Portuaria de València de los trámites previstos en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público" y la normativa europea en materia de contratación, "en el procedimiento de concurso para la construcción y explotación, en régimen de concesión administrativa, de la nueva terminal de contenedores de la ampliación norte del puerto, lo que supone la nulidad de pleno derecho del expediente administrativo".

"NO QUEREMOS SUFRIR UN NUEVO CASO CASTOR"

Compromís ha alertado de las "terribles repercusiones económicas" que tendría para la sociedad valenciana, si finalmente la Autoridad Portuaria de València decide continuar adelante con las obras sin contar con los informes pertinentes, y "a posteriori, se deriva en una actuación negligente".

"No queremos sufrir un nuevo caso Castor, donde la ciudadanía tuvo que pagar con dinero de su bolsillo una faraónica obra que ocasionó terremotos y problemas ambientales, que sólo sirvió para enriquecer una empresa privada", han agregado.

Para Compromís, la obra de ampliación del puerto de Valencia pone en peligro la economía local, apostando por un modelo económico caducado, que sólo servirá para incrementar la contaminación y no tendrá ningún impacto en la economía local y regional, más bien al contrario, ya que será la ciudadanía la que deberá asumir los costes externalizados que generará una peligrosa macroperación que recuerda a los "pelotazos" perpetrados en los tiempos más oscuros del urbanismo valenciano.