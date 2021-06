La Comunitat espera a que el Gobierno concrete el fin de las mascarillas y apela a la "prudencia"

Oltra se pregunta si será un "café para todos" o si irá en función de la situación epidemiológica y la vacunación

VALÈNCIA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat Valenciana esperará a que el Gobierno concrete el fin del uso de las mascarillas en espacios exteriores a partir del 26 de junio, tras plantear esta semana en el Consejo Interterritorial de Salud la posibilidad de establecer un 'semáforo' para flexibilizar la obligatoriedad en función de la situación epidemiológica y del ritmo de vacunación de cada autonomía.

"Entre otras cosas, porque pensamos que es la prudencia la que deba marcar las decisiones", ha subrayado la vicepresidenta portavoz, Mónica Oltra, tras el anuncio de Pedro Sánchez en Barcelona dos días después de que el Ministerio de Sanidad y las CCAA aplazaran la decisión sobre la obligatoriedad de las mascarillas.

Oltra, en rueda de prensa tras el pleno semanal, ha constatado que si el Gobierno toma esta decisión a nivel nacional, España estará en "otro escenario", aunque ha remarcado que el Consell quiere saber cómo lo establecerá el Consejo de Ministros extraordinario que se convocará el jueves 24.

"Depende de lo que diga la normativa, de si habrá una determinada regulación para cada situación epidemiológica o de vacunación o simplemente será un 'café para todos' o mascarilla para nadie", ha expuesto.

De momento, ha hecho notar la también consellera de Igualdad y líder de Compromís, la Generalitat solo se ha enterado "del titular" y no quiere entrar en especulaciones. "Vamos a ver en qué se concreta", ha insistido, "si hay flexibilidad para adaptarlo a la situación epidemiológica se podrá; si no, no".

El gobierno valenciano ha venido defendiendo en las últimas semanas la flexibilización del uso obligatorio de mascarillas en espacios al aire libre como playas o zonas naturales, algo que reiteró hace unos días el 'president', Ximo Puig, abogando por dar "pasos seguros" y por no generar "un debate que acabe en barullo y en que los ciudadanos no sepan muy bien a qué atenerse".