La Comunitat necesita nueve nuevas estaciones intermodales para impulsar el transporte ferroviario, según Ferrmed

La asociación empresarial Ferrmed estima que la Comunitat Valenciana necesitaría nueve estaciones intermodales nuevas para poder absorber tráfico de mercancías por carretera y alcanzar una cuota del 30% de transporte ferroviario de larga distancia.

Esta es una de las conclusiones del informe final 'Ferrmed Study of Traffic and Modal Shift Optimisation in the EU', que se ha presentado este miércoles en un acto en València en el que han participado, entre otros, el secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte, Vicente Dómine; el vicedecano del Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana (COIIV), Juan Vicente Bono; el presidente de Ferrmed, Joan Amorós; el jefe de la unidad técnica del comisionado del Corredor Mediterráneo, Vicente Palomo, y la jefa de planificación y control de la Autoridad Portuaria de Valencia, Maravillas Sánchez.

El estudio, que ya se dio a conocer en Bruselas el pasado mes de noviembre, propone construir 425 nuevas terminales en Europa que sigan el sistema de transporte ferroviaria +Firrst (Ferrmed Fast, Flexible, Integrated Rail-Road System of Transport) desarrollado por la organización.

Para la Comunitat Valenciana, Ferrmed propone nuevas terminales intermodales +Firrst en Fuente de San Luis (complementaria a la existente), Sagunt (Valencia), Nules (Castellón), Les Palmes (Castellón), entre Vila-real y Borriana (Castellón), La Encina (Alicante), Novelda (Alicante), entre Montesa y Canals (Valencia) y Torre del Pla (Alicante).

En Europa, el 19% de las estaciones intermodales se corresponden a vías para trenes de menos de 250 metros. Asimismo, el 10% de las terminales de fondo de saco se pueden convertir en terminales pasantes, nueve de ellas en España, entre ellas la de Fuente de San Luis, ha destacado Joan Amorós.

En el mapa dibujado por Ferrmed de las nuevas terminales que se necesitan en Europa para absorber tráfico terrestre, "el Corredor Mediterráneo se define perfectamente junto su prolongación hacia Francia y Alemania", ha añadido.

PRIORIDAD PARA EL CORREDOR MEDITERRÁNEO

El estudio ha analizado 80.000 kilómetros de corredores de mercancías a lo largo de Europa durante cuatro años para conocer cuáles son los tráficos más importantes y definir un sistema integrado de ferrocarril y carretera. Con este trabajo, se ha trazado qué líneas deben ser de primera prioridad (18.040 km), de segunda y de tercera.

Si se observa el mapa de las líneas de transporte terrestre que concentran más tráfico de mercancías (también en carretera) en Europa, una parte de ellas coincide prácticamente con el trazado del Coreedor Mediterráneo hasta Murcia, también con parte del valle del Ebro y de Irún, ha explicado Amorós, por lo que el estudio marca el Corredor Mediterráneo como prioritario de primer nivel en las inversiones que se tienen que poner en marcha en Europa.

Las previsiones de los estados miembros de la Unión Europea pasan por desarrollar 12.285 kilómetros de nuevas líneas ferroviarias, arreglos en 44.105 kilómetros y una inversión de 481,9 billones de euros. Frente a ello, la propuesta de Ferrmed añade, con 77,21 billones de euros de inversión adicional, construir 1.939 kilómetros más de nuevas líneas, y actualizar 11.170 kilómetros.

"Invirtiendo en las líneas marcadas como primera prioridad obtenemos prácticamente el total de los resultados deseados. En las demás líneas, solo perdemos dinero o ganaos muy poco. O se invierte ahí, o lo demás es perder dinero y no avanzar", ha advertido el presidente de Ferrmed.

"UNA LOGÍSTICA INEFICIENTE"

Por su parte, durante el acto, el secretario autonómico de Infraestructuras ha subrayado que "tenemos una logística ineficiente y con poco futuro" mientras los principales competidores de Europa están haciendo "apuestas mucho más importantes por el transporte ferroviario de mercancías y la intermodalidad". "El estudio pone negro sobre blanco lo que nos estamos jugando las capitales del Mediterráneo y los valencianos", ha remarcado.

Vicente Dómine ha añadido que la Generalitat considera que hay "ejemplos de éxito muy importantes" de integración del transporte, y ha destacado que los tomates valencianos están vendiéndose en la cadena británica de supermercados Tesco porque "diariamente durante la temporada se están pudiendo llevar por el corredor el servicio regular más largo de Europa". Además, ha mostrado la confianza en el Ministerio para el desarrollo del Corredor Mediterráneo y ha reivindicado que se trabaje para lograr el espacio ferroviario único europeo.

El secretario autonómico ha explicado que hace tres días se cerró el proceso de ofertas para construir la estación intermodal de Sagunt y prevé que las obras se inicien en dos meses, en línea con lo avanzado por la administración el pasado mes de noviembre, que situaba el comienzo en el primer trimestre de 2024. "Va a ser una gran estación intermodal al servicio del puerto de València, de Sagunt, de PowerCo y abierta a otros operadores que quieran usarla", ha resaltado,

El responsable del órgano colegial ha lamentado en que el trazado ferroviario español es "un cuello de botella inexplicable" y ha advertido que "queda mucho por recorrer para estar alineados con los estándares europeos". En esa línea, Vicente Palomo ha añadido que "es imprescindible, para los trenes de pasajeros y mercancías, acabar con el único cuello de botella que según la Comisión Europea tiene España que es el túnel pasante y la doble plataforma Valencia-Castellón".

Desde la APV, Maravillas Sánchez ha puesto en valor que el proyecto de la terminal de contenedores de la ampliación norte del Puerto de València incluirá una terminal ferroviaria dotada de 6 vías de 1.000 metros de longitud, con capacidad para mover 305.000 TEUs/año por ferrocarril.