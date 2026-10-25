La Comunitat Valenciana arranca el horario de invierno con máximas de 30°C en Alicante, cielo poco nuboso y viento flojo

Archivo - Un grupo de personas en la playa de la Malvarrosa en imagen de archivo. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana espera un domingo, el primero con el horario de invierno, con máximas de hasta 30 grados centígrados en Alicante, cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas y viento flojo.

Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las temperaturas mínimas registrarán un ascenso, ligero en el litoral; y las máximas, un ascenso generalizado.

Por su parte, el viento del suroeste soplará moderado en el litoral de Alicante; en el resto, viento flojo a moderado de componente oeste, rolando durante la tarde a sureste en la mitad norte.

En cuanto a los termómetros, Alicante situará su máxima en 30 grados y su mínima en 15; València, en 24 y 12; mientras que en Castelló de la Plana, 25 y 13.