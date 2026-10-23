La Comunitat Valenciana y Portugal exhiben "sintonía" para reclamar más participación de las regiones en la UE

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha recibido en audiencia al embajador de Portugal, José Augusto Duarte - GVA

VALÈNCIA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha recibido en audiencia al embajador de Portugal, José Augusto Duarte.

Durante el encuentro, en el que también ha estado presente el vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez, se ha puesto de manifiesto "la buena relación de la Comunitat Valenciana con Portugal, que se muestra especialmente por su sintonía en la reclamación de una mayor participación de las regiones en la toma de decisiones en el marco de la Unión Europea, así como en las políticas de seguridad y defensa".

En concreto, Portugal es uno de los 17 países firmantes de una reciente carta a la Comisión Europea reclamando mayor ambición y una dotación suficiente de recursos en el próximo Marco Financiero Plurianual 2028-34 que tenga en cuenta la política de cohesión y agrícola y no solo la competitividad, la investigación y la defensa, en línea con la posición que defiende la Comunitat Valenciana, recuerda Presidencia del Consell en un comunicado.

Asimismo, las regiones portuguesas de Azores y Madeira forman parte de la Red de Regiones con Competencias Legislativas, de las que forman parte 16 regiones europeas, entre ellas la Comunitat Valenciana, que tiene el objetivo de reclamar un mayor protagonismo de las regiones con poderes legislativos en el proceso legislativo europeo.

Por otra parte, Portugal es el quinto destino mundial de la Comunitat Valenciana y representa el 7% del total de ventas al exterior del tejido productivo valenciano, destacando las ventas de plásticos, así como el dinamismo de los combustibles. Estos sectores, junto con el de productos cerámicos y muebles representan el 23 % de las exportaciones totales al país luso.

Tanto el embajador como el 'president' han destacado la importancia de "seguir trabajando conjuntamente para reforzar su posición en los foros europeos, así como seguir potenciando la colaboración comercial, económica e industrial".

En la reunión también han participado la secretaria autonómica de Representación ante la Unión Europea y las Comunidades Autónomas y Acción Exterior, Ruth Merino; la cónsul general de Portugal en Barcelona, Indira Rodrigues; y la cónsul honoraria en València, Paula Sánchez de León.