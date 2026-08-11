La Comunitat Valenciana registró este año casi 178.000 aves acuáticas invernantes, segunda cifra más alta desde 1984

Medio Ambiente registra cerca de 178.000 aves acuáticas invernantes, la segunda cifra más alta desde 1984 - GVA

VALÈNCIA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha registrado durante el pasado invierno cerca de 178.000 aves acuáticas pertenecientes a 69 especies diferentes, lo que supone la segunda cifra más alta de toda la serie histórica de censos iniciada en 1984.

Así se recoge en el informe elaborado por el servicio de Vida Silvestre y Red Natura 2000 de la Vicepresidencia tercera y Conselleria de Medio Ambiente. El documento indica que la cifra más alta de toda la serie se registró en 2023, cuando se superaron ligeramente los 180.000 ejemplares de aves, detalla la Generalitat.

Los resultados reflejan la importancia de los humedales valencianos para la conservación de la biodiversidad y la invernada de numerosas especies acuáticas. Entre los datos más destacados figura la presencia de casi 34.000 moritos, de los que alrededor de 32.000 se localizaron en el Parc Natural de l'Albufera, lo que constituye un máximo histórico para esta especie en la Comunitat Valenciana.

El informe también destaca la excelente invernada del zampullín cuellinegro en el Parque Natural de las Lagunas de La Mata-Torrevieja, donde se superaron los 4.700 ejemplares, la cifra más elevada registrada hasta la fecha en este espacio protegido.

En el grupo de las ardeidas se registraron buenos resultados generales. Sobresalió la garceta grande, que alcanzó un nuevo máximo cercano a los 500 individuos.

Respecto a las anátidas, se contabilizaron más de 41.000 ejemplares, con cifras destacadas de especies como el ánade azulón, la cerceta común, el pato cuchara, el pato colorado, el tarro blanco y el porrón común.

ESPECIES AMENAZADAS

El censo constató la presencia de cerca de 90 ejemplares de cerceta pardilla, una de las especies más amenazadas de Europa, distribuidos principalmente entre l'Albufera de València, el Clot de Galvany y el Parque Natural de El Hondo.

Entre las especies de especial interés para la conservación también destaca la focha cornuda, catalogada como amenazada, de la que se censaron 21 ejemplares en el Parque Natural de El Hondo.

En cuanto a las aves limícolas, los censos registraron cifras destacadas de avefría, con 3.311 ejemplares; chorlito dorado, con 1.295, y correlimos común con 1.914.

RÉCORDS DE GAVIOTA SOMBRÍA Y AGUILUCHO LAGUNERO

Los resultados reflejan una evolución positiva para algunas especies de gaviotas. El informe señala un máximo histórico de gaviota sombría, con 12.152 ejemplares censados, mientras la gaviota reidora alcanzó 38.219 individuos.

El aguilucho lagunero volvió a superar su récord histórico, con 583 ejemplares distribuidos en 20 zonas húmedas de la Comunitat Valenciana.

La campaña de censos ha contado con la participación de más de 40 censadores procedentes de entidades conservacionistas, universidades, ayuntamientos y personal de la Conselleria, que contribuyen a la obtención de información fundamental para el seguimiento y la conservación de los humedales valencianos y de las especies que albergan.