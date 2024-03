Una concentración frente al Palau exige la "continuidad y agilidad" del Plan Edificant: "Los centros están en peligro"

Concentración 'Amb cada obra construïm educació, no a la paralització del'Edificant' realizada frente al Palau de la Generalitat y convocada por la Confederación de AMPAS Gonzalo Anaya.

Familias, alumnos, sindicatos y oposición ven una "aberración administrativa" la "paralización" de las obras por cariz "político"



VALÈNCIA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una concentración celebrada este martes a las puertas del Palau de la Generalitat, en València, ha exigido a la Conselleria de Educación la "continuidad y agilidad" del Plan Edificant y ha advertido de que con la "paralización" de las obras de este programa los centros educativos están "en peligro".

A la convocatoria, impulsada por la Confederación de asociaciones de madres y padres de alumnos de la Comunitat Valenciana 'Gonzalo Anaya', se han sumado centros educativos, familias y alumnos del CEIP el Castell de Albalat dels Sorells, el IES Moncofar, el IES Lluís Vives de Bocairent, el CEIP La Pau de Casinos, el IES Borriol, el Sant Vicent Ferrer de València, junto a otros espacios educativos de Betxí, Mislata y Manises.

También han participado sindicatos y representantes políticos, como la diputada de Compromís en el Congreso, Àgueda Micó; el síndic de la coalición en Les Corts, Joan Baldoví; el portavoz de Educación del PSPV en el parlamento valenciano, José Luis Lorenz, o el vicesecretario del PSPV, Carlos Fernández-Bielsa, junto a alcaldes y concejales de municipios afectados por la "paralización" de estas obras.

En torno a las 18.30 horas han comenzado a sonar los silbatos en la plaza Manises de València al grito de "Volem l'Edificant" o "Mentirós", en referencia al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón. Una gran pancarta ha presidido la concentración con el lema 'Amb cada obra construim educació, no a la paralització de l'Edificant'.

Los manifestantes también han mostrado carteles con consignas como 'Mazón, vete tú al barracón', 'No som retallables', 'La reforma no pot esperar', 'A la escola ens graduarem, que el cole acabat no veurem!', 'Salvem escoles' o '3.000 euros en dinarots, 0 euros en la meua escola'.

En el manifiesto de la concentración, la Confederación Gonzalo Anaya ha pedido a la Conselleria que "no se paralizen, anulen, se aplacen o se recorte" la dotación económica de las obras del Plan Edificant. Al mismo tiempo, ha trasladado a la Generalitat el "malestar" de las comunidades educativas, quienes "sufren cada día las deficiencias" de los colegios e institutos.

"MUCHAS ACTUACIONES PENDIENTES"

"Queremos que los centros educativos estén en las mejores condiciones posibles, pero nos han notificado porque todavía hay muchas actuaciones pendientes de autorizar", ha lamentado. Por ello, ha solicitado a la Generalitat que autorice a los ayuntamientos los costes derivados de la inflación para poder ejecutar las obras licitadas.

En este sentido, el colectivo de padres y madres de alumnos ha instado a la Administración autonómica a "poner en el centro" a los alumnos de los colegios e IES en "estado deficiente" y que requieren de "actuaciones urgentes" como goteras, oxidación de vallado exterior, falta de aires acondicionados y la adecuación de los edificios a las condiciones de la "emergencia climática".

Del mismo modo, ha advertido de que con la "paralización" de las actuaciones del Plan Edificant se "compromete la integridad estructural de los edificios, la seguridad y el bienestar de toda la comunidad educativa", al tiempo que ha defendido que las obras en las escuelas y los institutos "son de interés general, gobierne quien gobierne".

"ABERRACIÓN"

Al mismo tiempo, el presidente de la Confederación Gonzalo Anaya, Rubén Pacheco, ha afirmado, en declaraciones de Europa Press, que esta concentración es una "respuesta" frente a una "mala medida, mala idea y mala concepción de la educación pública" por parte de la Generalitat. "Es una auténtica aberración que se paralice un plan que estaba en funcionamiento, es una cuestión de carácter absolutamente ideológico y político", ha considerado.

Por su parte, el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha cargado contra el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, por "prometer en campaña electoral que se acabarían las construcciones educativas" y, sin embargo, "después boicotear, sabotear e impedir que se construyan escuelas". "No he visto nunca en ningún lugar del mundo que un 'president' y un conseller impidan que se construyan escuelas", ha agregado.

En la misma línea, el vicesecretario del PSPV, Carlos Fernández-Bielsa, ha reivindicado el Plan Edificant como la "gran apuesta" del anterior Consell y ha señalado que el Partido Popular quiere "volver a la educación de los barracones". A su vez, ha tachado al Ejecutivo presidido por Carlos Mazón de "implantar un sectarismo sin precedentes" y de ser "el peor gobierno del autogobierno valenciano".

Tras la concentración, el director general de Infraestructuras Educativas, Rafael Valcárcel, se ha reunido con los representantes de la Confederación Gonzalo Anaya y alcaldes y concejales de los municipios afectados por la "paralización" del Plan Edificant, según han confirmado a Europa Press fuentes del departamento de Campanar.

HUELGA GENERAL ESTUDIANTIL

Por otro lado, el Sindicat d'Estudiants también se ha concentrado previamente frente al Palau de la Generalitat para anunciar una huelga general estudiantil para el próximo 25 de abril con manifestaciones en València y Alicante como respuesta a los "ataques" contra la lengua valenciana y la escuela pública.

La portavoz del Sindicat, Ainhoa Murcia, ha calificado la futura ley de libertad educativa como una "declaración de guerra" contra la educación pública en valenciano, ya que "elimina drásticamente el aprendizaje de la lengua en las aulas". "La vuelta al distrito único únicamente favorece a la concertada y la privada, mientras que a la educación pública se le han recortado 122 millones de euros con la eliminación del Plan Edificant", ha defendido.