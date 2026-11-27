Archivo - Velas para homenajear a las víctimas de la dana, en la Rambla del Poyo, a 26 de octubre de 2025. ARCHIVO. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Entidades sociales, culturales y sindicales, junto con las asociaciones de víctimas, los Comités Locals d'Emergència i Reconstrucció (CLER) y el Acord Social Valencià (ASV), convocan este sábado, 28 de noviembre, a las 18.00 horas en València, la concentración del mes de noviembre, que rendirá homenaje a las personas fallecidas en la dana del 29 de octubre de 2024.

En el acto, que se desarrollará en la plaza de la Virgen de la capital del Turia, representantes de las asociaciones de víctimas y de los CLER expresarán "la necesidad de mantener la memoria viva de las 234 víctimas mortales, así como de los tres trabajadores que murieron posteriormente en tareas de limpieza y reconstrucción".

También, inciden desde la organización, "la urgencia, dos años y un mes después, de justicia y reparación por lo que vivieron miles de personas en el País Valencià ese día".

Además, "en un gesto de solidaridad", se contará con las colles de dolçaina y tabal, como han hecho ya en cada una de las movilizaciones anteriores, avanzan estas fuentes.