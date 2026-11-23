Hospital General Universitario Doctor Balmis de Alicante - GVA

ALICANTE, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Enfermería de Alicante ha condenado una agresión que, según ha señalado, ha sufrido una enfermera en el Hospital General Universitario Doctor Balmis y ha pedido "que se aplique la ley con todo su rigor contra quienes cometen este tipo de acciones".

En un comunicado, la entidad ha destacado que "las enfermeras realizan un importante esfuerzo para proteger la salud de la población, arriesgando su seguridad personal en muchas ocasiones", ante lo que "se debe tener hacia ellas la consideración que merece su entrega y dedicación en todo momento".

Además, ha animado a quienes sufran una agresión "a que la denuncien" para que "estos hechos no queden impunes, ya que el porcentaje de los casos puestos en conocimiento de la justicia sigue siendo mínimo", según ha resaltado.

Desde el Colegio de Enfermería de Alicante han abundado en que "las principales secuelas que le quedan al profesional sanitario tras sufrir una agresión son el estrés laboral crónico, la disminución del rendimiento laboral, síndrome de hostigamiento y de estrés postraumático, neurosis de ansiedad, síndrome depresivo y, en la mayoría de las ocasiones, secuelas físicas". "Algo que nunca nos podemos permitir ni se debe consentir", han apostillado.

"Ponemos nuestros servicios jurídicos a disposición de las enfermeras/os que hayan sufrido una agresión para defenderlas y representarle en el proceso legal para exigir responsabilidades a quien cometa una agresión", han agregado.