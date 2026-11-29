El Consejo Asesor de Publicaciones - DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN

CASTELLÓ, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Castellón ha reunido a su Consejo Asesor de Publicaciones para estudiar y valorar los trabajos presentados al Servicio de Publicaciones e impulsar nuevas obras literarias sobre la provincia.

El Consejo Asesor de Publicaciones (CAP) es un órgano consultivo creado en 2018 que tiene como cometido estudiar, orientar y deliberar sobre las obras que serán publicadas por la institución provincial, a partir de las solicitudes efectuadas por particulares y entidades, independientemente de los acuerdos establecidos con la Universitat Jaume I y otras entidades, según ha informado la corporación provincial en un comunicado.

La diputada de Publicaciones que preside este órgano, Marisa Torlà, ha destacado el trabajo que desarrolla el CAP para promocionar libros vinculados a Castellón y contribuir a la difusión del patrimonio cultural de la provincia.

"El Consejo Asesor de Publicaciones desempeña una labor fundamental para garantizar que las obras que edita la Diputación de Castellón respondan a criterios de calidad e interés cultural. Son obras de calado provincial que, además de llevar la firma de castellonenses, recogen entre sus páginas la esencia y el patrimonio de nuestra tierra", ha resaltado Torlà.

El CAP se reúne de forma ordinaria dos veces al año y está integrado por personas con "reconocida" trayectoria científica y cultural, "especialmente" conocedoras de la sociedad y la cultura de la provincia de Castelló, sus municipios y comarcas.

Al respecto, la diputada responsable del Servicio de Publicaciones ha asegurado que "todos los miembros del CAP son personas de probada valía científica, dedicación a la cultura y con un profundo conocimiento de nuestra provincia". Así, su experiencia y aportaciones permiten "valorar cada propuesta desde una perspectiva cultural, atendiendo al interés de las obras", ha asegurado.

Entre las funciones del CAP, tal y como ha manifestado la diputada provincial, está la de "emitir informes previos a requerimiento de un órgano de la Diputación sobre las publicaciones a realizar, así como la planificación anual del Servicio de Publicaciones".

Además, el CAP se encarga de hacer el seguimiento en el cumplimiento de los acuerdos adoptados por la Diputación de Castellón sobre propuestas y de asesorar al Gobierno Provincial sobre las grandes líneas editoriales y de política cultural, entre otras funciones, como la de consultar sobre política cultural y conocer las ordenanzas de competencia provincial.