El Consell activa actuaciones de emergencia tras detectar dos focos de enfermedad Newcastle en explotaciones avícolas

Gallinas en el campo - GVA

VALÈNCIA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Consell ha tomado razón este viernes de la declaración de emergencia de actuaciones sanitarias de prevención y control de la enfermedad de Newcastle en la Comunitat Valenciana, tras detectarse dos focos en explotaciones avícolas de Utiel y Fuenterrobles (Valencia).

El coste estimado de estas actuaciones, encargadas a la Empresa de Transformación Agraria (TRAGSA), como medio propio de la Generalitat, asciende a 2 millones de euros, exentos de IVA, para la anualidad 2026, según ha detallado la Generalitat en un comunicado.

"Con el fin de evitar la propagación de esta enfermedad a otras explotaciones ganaderas debido a su alto nivel de contagio, se hace necesaria una actuación rápida y eficaz que permita aplicar las medidas sanitarias previstas en la normativa europea y proteger la sanidad animal, la salud pública y las infraestructuras ganaderas", ha indicado la administración autonómica.

Las actuaciones previstas incluyen el sacrificio sanitario de las aves afectadas, la recogida y destrucción de los animales muertos o sacrificados y de los materiales potencialmente contaminados, así como la limpieza y desinfección de las instalaciones y los vehículos que pudieran estar contaminados.

Asimismo, contemplan la toma de muestras y la realización de controles en explotaciones relacionadas epidemiológicamente con los focos, auditorías de bioseguridad en explotaciones avícolas situadas en un radio de 10 kilómetros y el establecimiento de puntos de desinfección para los vehículos vinculados al transporte de ganado, pienso, estiércoles, huevos y otros materiales relacionados con la actividad avícola.