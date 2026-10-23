El Consell aprueba nuevas ayudas para vehículos, empresas y agricultores afectados por la dana Adam

Varias personas quitan el barro de las calles mientras se acumula el mobiliario que han tenido que sacar debido a las inundaciones por las fuertes lluvias, a 19 de octubre de 2026, en Els Poblets, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell ha aprobado este viernes dos nuevos decretos de ayudas para las personas afectadas por la dana Adam, dirigidos a la reposición de vehículos perdidos en las inundaciones y a empresas afectadas de comercio minorista, establecimientos turísticos, industria, agricultores y ganaderos.

Así lo ha explicado el portavoz, Miguel Barrachina, en la rueda de prensa posterior al pleno de Consell, donde ha destacado que estas nuevas medidas elevan a 43 millones de euros el importe total destinado por la administración autonómica a ayudas para paliar los efectos de la dana Adam.

Barrachina ha explicado que los nuevos decretos completan las ayudas aprobadas por la Generalitat hasta la fecha para "alcanzar a todos los territorios y a todos los colectivos afectados". Además, ha indicado que se incorporará el municipio de Tormos a los incluidos en las ayudas, hasta sumar 41 localidades.

Por un lado, el Consell ha aprobado un decreto de ayudas urgentes por el que se concederán 10.000 euros por establecimiento de comercio minorista, industria y turístico, no solo a los afectados por el agua sino también a los negocios que tuvieron que parar su actividad.

También se aportarán 15.000 euros a instalaciones ganaderas, 6.000 euros por hectárea de regadío afectada y 4.000 euros por hectárea de secano, ha detallado el también conseller de Agricultura.

El segundo decreto contempla ayudas para vehículos que en los próximos meses puedan ser declarados con siniestro total. "Unas cuantías que van desde los 200 euros para los motocultores, 250 para ciclomotores, 2.000 euros por cada turismo y hasta 15.000 para los autocares afectados. Esto suma un importe estimado aproximado de 10 millones de euros", ha detallado.