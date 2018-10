El Consell concede 80.000 euros a proyectos educativos de recuperación de tradiciones populares

Actualizado 26/12/2009 15:30:51 CET

Font de Mora destaca la importancia de promover e impulsar el desarrollo de la cultura propia y singular del pueblo valenciano

VALENCIA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, destacó hoy la "apuesta" que realiza la Generalitat por la recuperación de tradiciones populares en el ámbito educativo y, en este sentido, informó de la concesión de una dotación global que supera los 80.000 euros en ayudas a un total de 30 proyectos educativos de recuperación de tradiciones populares y en premios a seis trabajos seleccionados como los mejores en la primera edición de los Premios de la Comunitat Valenciana al fomento y preservación de manifestaciones culturales arraigadas en nuestra historia.

El conseller de Educación realizó estas declaraciones durante la visita realizada al Belén del Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús de la ciudad de Valencia, ganador del Concurso de Nacimientos del Ayuntamiento de Valencia, según informó la Generalitat en un comunicado.

Font de Mora resaltó, en esta línea, que desde la Generalitat pretenden "incrementar el interés por las tradiciones populares en el ámbito escolar y la belenística forma parte también de las tradiciones más arraigadas". "Poner en valor nuestras tradiciones, así como promover e impulsar el desarrollo de la cultura propia y singular de nuestro pueblo son objetivos que perseguimos a través de los centros escolares", recalcó.

Según el conseller, esta iniciativa de incentivar la recuperación de las tradiciones como son los belenes "viene a sumarse a las que otras instituciones promueven y desarrollan a lo largo y ancho de la Comunitat para promocionar la riqueza cultural, tradiciones y costumbres que forman parte de nuestro patrimonio".

Asimismo, agregó que "un excelente ejemplo de estas iniciativas es el concurso municipal de belenes en centros educativos que promueve el Ayuntamiento de Valencia, del que este año se cumple su XVIII edición"

En lo que se refiere a la Conselleria de Educación, la Generalitat ha destinado en la primera convocatoria para recuperar manifestaciones tradicionales de la cultura popular en el ámbito educativo 67.664 euros en ayudas y 14.000 euros en premios. Las ayudas oscilan entre 994 y 3.000 euros.

Esta nueva iniciativa se ha puesto en marcha en este curso académico y pretende fomentar el conocimiento de la literatura tradicional oral y manifestaciones como las fábulas, las leyendas, las canciones, las aucas o las retahílas, así como la música, los instrumentos musicales, las canciones, los bailes y las danzas, los juegos y actividades deportivas populares o las unidades de medida propias y tradicionales, entre otros.

Se busca así que sea el sistema educativo el protagonista en la conservación y recuperación de este tipo de manifestaciones, que, de otra manera, se perderían porque las nuevas generaciones no las conocerían.

La Conselleria de Educación pretende introducir al máximo nivel posible en la escuela la consideración de las tradiciones y costumbres valencianas en todos los ámbitos, tanto en lo que se refiere a la música, como a la historia o a los juegos populares e infantiles.

PROYECTOS SELECCIONADOS PARA LAS AYUDAS

De los 30 proyectos educativos seleccionados para las ayudas durante el curso 2009-2010, 14 son la provincia de Valencia, ocho de la provincia de Alicante y otros ocho de la provincia de Castellón.

En concreto, los trabajos pertenecen a centros docentes y asociaciones sin ánimo de lucro de Alicante, Concentaina (2), Elx (3), Orihuela, Elda, Les Coves de Vinromá, Viver, Castellón (3), Vila-real, Vilanova d'Alcolea, Catí, Quatretonda (2), Llíria, Marines, Valencia (2), Yátova, Torrent, Oliva, Gandia, Paterna, Godella, Beniarjó y Palma de Gandia.

Además, respecto a la convocatoria de los Premios 2009 de la Comunitat Valenciana al fomento y recuperación de tradiciones valencianas, se ha resuelto conceder dos primeros premios ex aequo a los proyectos 'Les nostres tradicions', de María del Carmen Bello, y 'Passeig per l'Eliana. Història, festa i tradicions', de María Pilar Silvestre, y María Vicenta Córcoles, así como dos segundos premios ex aequo a los trabajos 'Amb tot el cor', de Francesc Joan López Sánchez, María Dolores Bosch y David Reig, y 'El juramento de los pastores', de José Tomás Morán y Francisca de Paula Herrero.

También se ha decidido conceder otros dos terceros premios ex aequo a los proyectos 'La recuperació dels jocs tradicionales dins d'un context educatiu', de Ricardo José Plaza, y 'Nuestros antepasados: tradiciones, trabajo y formas de vida durante los siglos XIX y XX', de Francisca Luisa Guillén.

Los proyectos podían abordar cuestiones como el fomento o la recuperación de tradiciones de la Comunitat Valenciana desde la práctica educativa en cualquiera de los ámbitos de tradición oral y escrita, fiestas populares, juegos y deportes tradicionales, artes y oficios tradicionales o música y danza tradicional

Estos premios tienen como finalidad reconocer el esfuerzo realizado por los docentes en la recuperación y fomento de las tradiciones valencianas. Han tenido la posibilidad de optar a ellos, en equipo o individualmente, el personal docente que imparte enseñanzas no universitarias o que ejerce funciones de apoyo escolar en centros docentes sostenidos con fondos públicos.