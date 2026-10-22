El Consell garantiza que mantiene "inquebrantable" la voluntad de proteger la costa valenciana tras la sentencia del TC

Archivo - El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell mantiene "inquebrantable" la voluntad de "proteger a los ciudadanos valencianos que viven en la costa" tras la sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional que estima el recurso interpuesto por el Gobierno contra el artículo 17, la disposición final primera y la disposición adicional cuarta de la ley de protección y ordenación de la costa valenciana.

La sentencia examina la alegación de la Abogacía del Estado relativa a las edificaciones de la playa de Babilonia, en Guardamar del Segura (Alicante), cuya demolición había sido ordenada por resoluciones judiciales firmes y estaba pendiente de ejecución.

El TC declara inconstitucional el artículo 17 y la disposición final primera, exclusivamente en cuanto se apliquen a bienes integrantes del dominio público marítimo-terrestre.

Tras conocer la sentencia, fuentes de la Vicepresidencia tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, que lidera Vicente Martínez Mus, detallan a Europa Press que desde el Ejecutivo valenciano "se analizarán todas las vías jurídicas para proteger los núcleos urbanos costeros de especial valor etnológico". En todo caso, lamentan que la comunicación del TC se haya remitido a los medios de comunicación "antes que la propia Generalitat Valenciana".

Dicho esto, el Consell señala que analizará la sentencia, pero recalca, "en un primer análisis", que con la citada resolución "se evidencia que el Tribunal Constitucional no dice que no se puedan proteger los núcleos etnológicos, sino que cuestiona que lo haga una comunidad autónoma". Para el Gobierno valenciano, "este matiz es fundamental: la necesidad de proteger estos núcleos sigue vigente".

Además, apuntan que la sentencia "no cierra la puerta a su protección mediante la legislación estatal" y mantiene "vivo" el debate sobre la reforma de la Ley de Costas "que los partidos del Gobierno han bloqueado a nivel nacional, pese a la mayoría parlamentaria que la ha respaldado esta legislatura".

Y zanjan: "Excepto este artículo que buscaba proteger a las casas tradicional de costa, el resto de la ley sigue en vigor y se va a seguir desarrollando".

"INVADÍA COMPETENCIAS ESTATALES"

Por parte de la oposición, la portavoz adjunta del PSPV en Les Corts Mª José Salvador ha subrayado que los socialistas denunciaron "desde el principio" que la Ley de Costas impulsada por el Consell "invadía competencias estatales"; en concreto, la figura de los núcleos etnológicos con la que "pretendían condicionar deslindes en la costa valenciana, que es competencia absolutamente del Gobierno de España".

"El Partido Popular impulsó una ley para confrontar con el Gobierno de España y, en este sentido, el Partido Popular ha jugado con los vecinos y vecinos de nuestra comunidad, vecinos y vecinos de buena fe", ha manifestado en declaraciones remitidas a los medios tras conocer la decisión del TC.

Salvador, quien fue consellera de Vertebración Territorial durante el anterior gobierno del Botànic, ha afirmado que el conseller del ramo, Vicente Martínez Mus, "debería dimitir ya, porque ha jugado generando falsas expectativas en los valencianos". La ley, ha insistido, "solo tenía un objetivo: confrontar con el Gobierno y engañar a nuestra población".