El Consell insta a la Abogacía de la Generalitat a recurrir el nuevo trasvase Tajo-Segura

Publicado 29/11/2018 10:44:59 CET

VALÈNCIA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell, Ximo Puig, ha avanzado que el ejecutivo valenciano va a instar este jueves a la Abogacía de la Generalitat a que presente un recurso contencioso-administrativo contra el nuevo trasvase Tajo-Segura. "Vamos a hacer, como siempre, lo que interesa a los valencianos y hoy mismo instaremos a la presentación de ese recurso", ha subrayado.

De hecho, este jueves, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publica la autorización de un trasvase de 7,5 hectómetros cúbicos para consumo humano desde los embalses de Entrepeñas-Buendía a través del acueducto Tajo-Segura para el mes de noviembre de 2018.

Puig se ha pronunciado en estos términos en la sesión de control de este jueves en respuesta a una pregunta formulada por la síndica d y presidenta del PPCV, Isabel Bonig, en donde, asimismo, ha instado a la líder 'popular' a decirle a "sus compañeros de Castilla-La Mancha que atiendan a las consideraciones oportunas". "Nosotros queremos soluciones de agua para siempre", ha remarcado el 'president'.

Por su parte, Bonig también ha indicado que su formación acudirá a los tribunales si "el mes que viene no llegan los 38 hectómetros cúbicos que marcan la Ley de Trasvase" y ha subrayado que la desalación "no puede acabar nunca jamás con el trasvase Tajo-Segura". "La desalación es parte de la solución, pero no la solución", ha remarcado para pedirle que firme el Pacto Provincial de Agua en Alicante.