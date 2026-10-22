El Consell reclama al Gobierno la limpieza de las playas afectadas por Adam y las actuaciones "pendientes" en el litoral

Playa afectada por la dana Adam, en Tavernes de la Valldigna y Cullera (Valencia) - GVA

VALÈNCIA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha visitado las playas de Tavernes de la Valldigna y Cullera (Valencia) afectadas por el temporal marítimo asociado a la dana Adam, que ha "vuelto a poner de manifiesto la vulnerabilidad de distintos tramos de la costa valenciana frente al fuerte oleaje".

La Generalitat ha solicitado formalmente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que impulse y ejecute con carácter urgente las actuaciones necesarias para limpiar las playas afectadas, incluida la retirada, el transporte y la gestión adecuada de los residuos y restos vegetales acumulados.

A la vista también han asistido el secretario autonómico de Infraestructuras, Javier Sendra; el director general de Costas, Marc García Manzana; el alcalde de Cullera, Jordi Mayor, y la alcaldesa de Tavernes de la Valldigna, Lara Romero, ha informado la Administración autonómica en un comunicado.

Desde la Generalitat se considera necesario "respaldar a los municipios en sus competencias ante la gran cantidad de actuaciones a ejecutar" y, por ello, "se les ha apoyado en las labores de limpieza, la retirada de residuos y la reconstrucción de depuradoras locales".

El vicepresidente ha reclamado, en una carta remitida al Ministerio, "la implicación del Gobierno de España para que los municipios no tengan que asumir en solitario el coste de unas actuaciones extraordinarias que exceden su capacidad ordinaria de respuesta".

Aunque la Ley de Costas atribuye a los ayuntamientos el mantenimiento de las playas, desde la Generalitat consideran que la magnitud de los daños requiere "una respuesta coordinada entre las administraciones". En este sentido, desde el Consell han apuntado que esta norma contempla como obras de interés general las necesarias para la protección, defensa, conservación y uso del dominio público marítimo-terrestre.

Por tanto, según Martínez Mus, "el marco derivado de la dana Adam justifica la intervención estatal cuando la acumulación de residuos supera la capacidad de respuesta ordinaria de los municipios": "La retirada de los materiales acumulados resulta prioritaria para evitar posibles afecciones a los ecosistemas litorales y restablecer las condiciones de seguridad, salubridad y uso público de las playas".

Durante la visita a las playas afectadas, el vicepresidente ha lamentado que los daños se producen en un litoral "que lleva años reclamando actuaciones de regeneración para frenar la erosión y recuperar la estabilidad de las playas".

Ante esta situación, ha reiterado la petición al Gobierno central para que acelere las actuaciones de regeneración pendientes y actualice los proyectos necesarios para los tramos del litoral que "todavía no cuentan con soluciones previstas". La "falta de estas intervenciones", según ha advertido Mus, "agrava la exposición de las playas a los temporales y compromete su conservación ambiental, su uso público y la actividad turística".