El Consorcio de Compensación de Seguros recibe más de 6.500 solicitudes de indemnización por la dana Adam

Daños materiales en viviendas a causa de la dana Adam, a 20 de octubre de 2026, en Oliva, Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, ha recibido 6.528 solicitudes de indemnización por los daños de la dana Adam entre el 16 y el 18 de octubre. La mayoría procede de la provincia de Valencia, con 5.007 solicitudes, el 77 por ciento del total, según ha informado el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa en un comunicado.

Solo el municipio de Oliva suma 2.760 solicitudes. Le siguen Alicante (847), Almería (163), Málaga (117) e Illes Balears (127). Barcelona, Cádiz, Sevilla, Murcia, Córdoba, Granada, Toledo, Tarragona y Castellón registran menos de 100 solicitudes cada una, según el Ministerio, que señala que todavía es pronto para estimar el alcance de los daños.

El Consorcio está preparado para que las familias, los comercios y las empresas afectados por la dana reciban su indemnización "lo antes posible" e irá actualizando estos datos a medida que reciba solicitudes y avance en su gestión.

El Seguro de Riesgos Extraordinarios cubre los daños por inundación. El Consorcio indemnizará los daños a personas y bienes que tuvieran una póliza de seguro en vigor cuando ocurrieron. La indemnización depende de que se declare zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil.

La pérdida de beneficios también se indemniza si estaba incluida en la póliza y se debe a un daño directo en bienes que sean propiedad del asegurado o estén a su disposición.

Para solicitar la indemnización, el asegurado puede comunicar los daños por sí mismo, a través de su aseguradora o por medio de su agente o corredor. Las vías más rápidas son por teléfono, en el 900 222 665, de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas; por internet, en la web www.consorseguros.es con los datos de la póliza (aseguradora y número), los datos personales del asegurado y la cuenta bancaria donde se quiere cobrar. En este caso, si hay vehículos dañados, también se debe incluir la marca, el modelo y la matrícula y, si están en un taller, los datos de contacto del establecimiento.

El Consorcio tramitará todas las solicitudes, incluso las que lleguen después del plazo de siete días que marca la legislación de seguros. Después, un perito tasador visitará al asegurado para valorar los daños. La entidad recomienda guardar los presupuestos y las facturas de reparación, la póliza y el recibo de la prima.

Si se han retirado bienes dañados o se han hecho reparaciones urgentes, conviene conservar los restos o, si no es posible, fotografiarlos, además de las facturas. El Consorcio paga siempre directamente a los beneficiarios, por transferencia bancaria.