El Constitucional admite a trámite el recurso de amparo de Compromís contra la reforma del reglamento de Les Corts

Archivo - Imagen de recurso de Les Corts Valencianes. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso de amparo presentado por el Grupo Parlamentario Compromís en Les Corts Valencianes contra las decisiones de la Mesa y de la Presidencia del parlamento autonómico que permitieron tramitar por lectura única la reforma del Reglamento de la cámara impulsada por el PP y Vox.

En consecuencia, el TC ha requerido a la presidenta de las Corts que, en un plazo máximo de diez días, remita la decisión de la Mesa de tramitar la reforma por lectura única y la resolución de la Presidencia, de acuerdo con la Junta de Síndics, de incluirla en el orden del día del Pleno.

En un comunicado, la portavoz adjunta de Compromís en las Corts, Isaura Navarro, que impulsó el recurso, ha subrayado "la importancia de esta decisión": "Que el Constitucional haya decidido admitir el recurso quiere decir que ve un problema real. Nosotros lo denunciamos desde el primer día, PP y Vox con esta reforma por lectura única vulneraron nuestro derecho de participación como diputados y diputadas".

Compromís mantiene en el recurso que la reforma "no cumple el requisito de simplicidad que exige el mismo Reglamento para utilizar la lectura única, es decir, modificar trece artículos y alterar de arriba abajo el funcionamiento de la cámara, eliminando comisiones legislativas, no se puede aprobar sin la posibilidad de presentar enmiendas y tener el debate democrático que merece una reforma de este calado".

"Una reforma de este alcance tenía que pasar por el procedimiento ordinario, con ponencia, enmiendas y debate en la Comisión de Reglamento", ha argumentado Navarro.

Precisamente, la tramitación ordinaria "tendría que haber pasado por la Comisión de Reglamento de las Corts, de la cual Carlos Mazón es portavoz del Grupo Popular". "El PP lo designó para ese cargo justo después de su dimisión como presidente de la Generalitat en la misma semana que modificaban el Reglamento, en una comisión que no se reúne desde octubre de 2020", hacen notar desde la coalición.

"PREMIAN A MAZÓN"

"No es casual que coincidiera el nombramiento de Mazón como portavoz de la Comisión de reglamento y tramitaran la mega reforma sin que pasara precisamente por la comisión, evitando así que Mazón trabajara como portavoz y diera la cara y se ganara el sueldo. Es la manera burda de actuar del PP, premian a Mazón con una portavocía remunerada en la Comisión de Reglamento y, cuando llega la única reforma del Reglamento de la legislatura, la llevan directamente al Pleno para que Mazón no trabaje. Cobrar sin trabajar, y reformar sin debatir", ha denunciado la portavoz adjunta.

Navarro ha incidido en que "el contenido de la reforma es tan grave como la manera de aprobarla". Al respecto, apunta que el nuevo Reglamento elimina cuatro comisiones: la de Derechos LGTBI, la de Derechos Humanos, la de Participación Ciudadana y la de Asuntos Europeos.

Asimismo, suprime el lenguaje inclusivo en las publicaciones de las Corts; elimina la regla de la cremallera que garantizaba la alternancia de mujeres y hombres en las mesas parlamentarias; permite recortar por enmiendas parciales el presupuesto de los órganos estatutarios, como la Acadèmia Valenciana de la Llengua y cambia el régimen de control de las subvenciones de los grupos parlamentarios, que pasan a depender de una norma interna y no de la Ley General de Subvenciones.

"Al PP y Vox la democracia se les hace bola. Les molesta que la oposición presente enmiendas, les molesta debatir y les molesta que alguien les recuerde que las Cortes no son su cortijo, por eso impusieron esta reforma exprés ni más ni menos que del reglamento de las Corts, las normas básicas de la democracia y funcionamiento del parlamento valenciano", ha concluido Navarro.