Coro femenino lituano Apuole - REMITIDA GVA

CASTELLÓ, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museu de Belles Arts de Castelló acogerá el próximo martes, 1 de diciembre, a las 19.00 horas, el concierto 'Temps d'Advent', a cargo del coro femenino lituano Apuole.

El recital, con acceso libre hasta completar aforo, propone un recorrido por la música sacra y el repertorio coral de Lituania y Europa, informa el Institut Valencià de Cultura (IVC) en un comunicado.

Esta formación se fundó en 1950 en Skuodas, una localidad del noroeste de Lituania y cuenta con una amplia trayectoria vinculada a la tradición coral de su país.

La agrupación, cuyo repertorio combina arreglos de canciones populares lituanas, obras de compositores contemporáneos y música sacra, ha ofrecido conciertos en numerosas localidades de su país y es habitual su participación en las Fiestas de la Canción de Lituania.

El concierto está organizado por la asociación Comunidad Lituana de Valencia. La actuación tendrá una duración aproximada de 60 minutos y la entrada será libre hasta completar el aforo.