El Corte Inglés inicia la campaña de venta de cítricos valencianos con apuesta por la calidad y la proximidad - EL CORTE INGLÉS

VALÈNCIA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Corte Inglés ha presentado este viernes el inicio de la campaña de venta de cítricos valencianos, con la que apuesta por la fruta de calidad y, en temporada, por el producto de proximidad. Una iniciativa que pone en valor uno de los productos más representativos, reconocidos y apreciados de la agricultura de la Comunitat.

Con el inicio de la campaña de venta, los centros de El Corte Inglés ofrecerán una amplia selección de cítricos amparados por la IGP Cítricos Valencianos, garantizando su origen, calidad y excelencia para los consumidores.

El acto ha contado con la participación de Cristina Mases, directora técnica de la IGP Cítricos Valencianos; Alba Soler, directora de Marketing, Sostenibilidad y Comunicación de Naranjas Torres, y Vicente Ballester, responsable del supermercado de El Corte Inglés Avenida de Francia, quienes han destacado la importancia de apoyar al sector citrícola valenciano y acercar a los clientes productos de proximidad con las máximas garantías de calidad y origen.

La presentación ha culminado con la realización de una simulación del primer corte de la naranja, un gesto simbólico que ha servido para inaugurar oficialmente la campaña de venta de cítricos valencianos.