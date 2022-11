Costas condiciona la ampliación del Puerto de València a no dragar arena frente a Cullera y Sueca y proteger la fauna

VALÈNCIA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de la Costa y el Mar, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, condiciona la autorización de la ampliación del Puerto de València al cumplimiento de una serie de cuestiones, entre las que figuran que no podrá dragarse material en el banco de arenas submarino frente a Cullera y Sueca. Además, reclama actualizaciones del Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) del proyecto relativas a la protección de la fauna.

El informe de compatibilidad con la Estrategia Marina, publicado por eldiario.es y consultado por Europa Press, establece un total de 21 condiciones que "deberán llevarse a cabo para que la actuación sea plenamente compatible" con el contenido de esa estrategia y que el Puerto ya ha señalado que son "razonables" y las incluirá.

Uno de los ámbitos en los que más insiste el documento es en el dragado de material. Recuerda que la Ley de Costas prohíbe la

extracciones de áridos para la construcción y que su "uso preferente debe ser siempre la regeneración de playas".

En el mismo sentido, advierte que el dragado de material de préstamo en el banco de arenas submarino situado al sur del Puerto de València, frente a las costas de Sueca y Cullera, "posee un espesor de la capa de finos tan pequeño que no es técnicamente posible" dragar "sin arrastrar arena", por lo que solicita que "no se realice ningún tipo de extracción de material para la ampliación del puerto" de este enclave. El informe señala que hay más polígonos en

el yacimiento no estudiados que, tras su estudio, podrían servir para el proyecto.

El documento también plantea revisar la ubicación de las estaciones de muestreo para el dragado, ya que algunas "no se encuentran localizadas en el interior de la zona a dragar" o en posiciones que "difieren" de la ubicación en el plano, y también pide a la APV que tome muestras a una "profundidad representativa".

Asimismo, el informe señala que la documentación proporcionada por la APV determina que el material dragado en los puertos de València y Sagunt "se utilizará para el relleno y construcción" de la ampliación y "descarta el aporte para la regeneración de playas"; pero Costas apunta a que este último debe ser el uso preferente. Por ello, solicita un estudio en la zona para "obtener una caracterización del material correcta" y, "en caso de que la granulometría del material en profundidad sea apta para su aporte a playas, deberán completarse, antes o durante la ejecución de la obra, el resto de los análisis necesarios".

ZONAS "SENSIBLES" EN EL PUERTO DE SAGUNT

Otro de los aspectos en los que más profundizan las condiciones del informe es en el Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) que prevé llevar a cabo la Autoridad Portuaria. Costas destaca que no se ha presentado este PVA para las actividades de dragado proyectadas en el puerto de Sagunt e insta a su elaboración "al existir zonas sensibles que podrían verse afectadas indirectamente por la ejecución del dragado", como bateas para el cultivo de mejillón y ostra rizada o presencia de cetáceos y tortugas marinas.

El Ministerio indica también que el PVA presentado "aclara que la avifauna y los mamíferos marinos no vienen recogidos" en el seguimiento establecido por la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). No obstante, apunta que se deberá tener en cuenta porque "existe constancia de la presencia y/o nidificación de determinadas especies protegidas durante determinados periodos del año en la zona del proyecto" y durante la construcción será "necesario realizar su seguimiento".

También señala que "podría ser oportuno una revisión del estado actual de las biocenosis marinas debido al tiempo transcurrido desde la publicación en el BOE de la DIA". Así, se tendría que actualizar el plan si fuese necesario.

La administración avisa de "la presencia de especies de especial protección, Cymodocea nodosa y Posidonia oceanica, en las inmediaciones del puerto de Sagunt" y pide a la APV que "realice una campaña de reconocimiento submarino y cartografiado para evaluar la localización exacta y el estado de conservación" y ver "su grado de exposición a los impactos que pudiesen sufrir como consecuencia de la ejecución de las operaciones de dragado y transporte de material".

Por otro lado, el PVA recoge medidas para paliar el impacto acústico durante las obras y el futuro impacto por la explotación del área portuaria, pero el Ministerio pide además "medidas preventivas y correctoras para mitigar los impactos por ruido submarino". Otras condiciones hacen referencia a aspectos como los materiales empleados, la instalación de balizamientos de señalización y los planes de actuación ante situaciones de emergencia ambiental.

Tras las 21 condiciones, la Dirección General informa a la Autoridad Portuaria de que, como órgano sustantivo, "en el caso de que se inicie un procedimiento de evaluación de impacto ambiental para la actuación de referencia, este informe de compatibilidad perderá su vigencia" y se deberá solicitar uno nuevo.

DELIMITACIÓN DE ESPACIOS Y USOS

Además, señala que "las obras propuestas suponen una modificación de la vigente Delimitación de Espacios y Usos Portuarios (DEUP), por lo que deberá ser sometida a la tramitación" que establece la Ley de Puertos del Estado. A continuación, la Dirección incluye un anexo que informa sobre otros aspectos que se han revisado en relación a la DEUP y que no condicionan el PVA. Entre otras cuestiones, se recuerda la DIA de 2007 y las medidas compensatorias y de vigilancia que establecía.

El anexo hace referencia a que en 2021 el Ministerio formuló una DIA del proyecto 'Regeneración de las playas del Saler y Garrofera (Valencia)', del que es promotor y órgano sustantivo la propia Dirección General, donde se expone que "el puerto de València supone una barrera litoral al transporte sedimentario" y, entre las causas que están "impulsando la erosión de la costa" a medio y largo plazo, se citan "posibles ampliaciones del puerto de València". Se advierte que "la no actuación costera conlleva una progresiva erosión y representa una clara amenaza para la conservación del parque Natural de la Albufera".

Dado este proyecto, la Dirección General explica que solicitó verificar a la APV el seguimiento de las playas y las conclusiones sobre la afección de la ampliación del puerto, "tal como establecía la DIA"; el proyecto de la APV "donde se propongan las medidas

correctoras pertinentes para evitar la regresión o el exceso del basculamiento de las playas" y las posibles aportaciones de arena que haya realizado.

La Dirección General detalla el intercambio de escritos con la APV a este respecto y que la APV realizó la vigilancia entre 2008 y 2015. Se refleja la postura de la Autoridad Portuaria de que "a quien corresponde analizar los resultados y proponer medidas es a

la Dirección General de Costas" y que la APV "ha mostrado siempre su disponibilidad a promover el citado proyecto" cuando Costas proponga medidas. "Esta Dirección General procederá a su análisis y trasladará a la APV las posibles medidas que sea necesario acometer para la protección de la integridad del dominio público marítimo-terrestre afectado, de ser necesarias", señala la administración.