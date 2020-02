Cs denuncia que València supera "de forma constante" los límites de ruido permitidos por la OMS

Publicado 08/02/2020 11:06:11 CET

VALÈNCIA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de València Narciso Estellés ha denunciado que en la ciudad de València se traspasan "de forma constante" los niveles de ruido permitidos por la OMS "en todas las estaciones de medición de la ciudad".

"El ruido, tal y como asegura la OMS, es uno los factores ambientales que más afectan a la salud e interfiere claramente con actividades básicas para el desarrollo humano como el descanso, el trabajo o la escuela", ha asegurado Estellés.

Así, ha explicado que, "tal y como reflejan los últimos datos publicados en el portal estadístico de la ciudad, en todas las estaciones de medición se supera reiterativamente el nivel sonoro por horas recomendado por la OMS, que no debe superar los 65 decibelios durante el día y los 55 decibelios durante la noche", ha informado la formación en un comunicado.

El edil de Cs ha incidido en que la "consecuencia lógica" de los "altos niveles de ruido" se convierte en "un incremento de las quejas por contaminación acústica". "De hecho, han subido más de un 80% en un año por las políticas populistas de Grezzi", ha criticado.

Estellés ha explicado que "en sólo un año han aumentado un 81,94% las quejas registradas, pasando de 648 a 1.179, según el último informe de la de la oficina de quejas y sugerencias del consistorio". Según dicho informe, más de la mitad de las quejas, en concreto 591, son causadas por el tráfico de vehículos, ha explicado el concejal.

"La gestión de Grezzi no está solucionando los graves problemas de tráfico de València, que cada vez está más congestionada y estrangulada por culpa de las actuaciones sectarias de la delegación de movilidad", ha censurado, al tiempo que ha remarcado que "lo que debería ser una verdadera alternativa al transporte particular, que es la EMT, no ha aumentado frecuencias".

Finalmente, el edil de Cs ha anunciado que en la próxima comisión de Medio Ambiente presentará preguntas escritas para conocer las medidas a adoptar para cumplir con las recomendaciones de la OMS y el desarrollo real del objetivo 11 de la Agenda 2030 (Ciudades y comunidades sostenibles), que pretende reducir el impacto ambiental negativo de las ciudades.