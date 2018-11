Cs y PP enmiendan a la totalidad los presupuestos "ficticios" y Botànic defiende que son "reivindicativos y asumibles"

Publicado 06/11/2018 14:47:36 CET

VALÈNCIA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios de Ciudadanos (Cs) y PP presentarán una enmienda a la totalidad a los Presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2019, al considerar que son "irreales y ficticios", mientras que los partidos que conforman el Acord del Botànic --PSPV, Compromís y Podem-- han defendido que son unas cuentas "reivindicativas" con "ingresos ajustados".

Así lo han explicado en rueda de prensa los portavoces de las cinco formaciones, tras la Junta de Síndics que ha acordado los temas a tratar en la próxima sesión plenaria. De este manera, el miércoles 15 de noviembre se debatirán las enmiendas a la totalidad de CS y PP al proyecto de Presupuestos de la Generalitat, mientras que el jueves 16 será el turno de la enmienda también a la totalidad del PP a la Ley de Acompañamiento.

En concreto, el portavoz adjunto de Cs Juan Córdoba ha explicado que las cuentas del gobierno autonómico "incluyen varias partidas que no se sabe cómo se van a materializar y que no cuentan con ninguna seguridad de que se vayan a recibir". A su juicio, la primera que debería suprimirse es la que contempla los 1.325 millones de euros porque "no hay ninguna seguridad de que se vayan a recibir", ha añadido.

Además, el parlamentario ha criticado que "también esté en el aire poder recibir 600 millones de euros presupuestados en Sanidad, 300 de los cuales los aportaría el Gobierno en concepto de la atención que se presta a pacientes de otras autonomías". Sin embargo, Córdoba ha asegurado que "el Ministerio de Sanidad en ningún momento se ha comprometido a ello".

Asimismo, la presidenta del PPCV y síndica de esta formación, Isabel Bonig, ha considerado que son "una gran mentira y ficticios" los presupuestos. "Estamos hablando de 2.600 millones de euros inventados que están en gastos y en inversión y que provocará recortes al final. Si no entra el dinero no se puede gastar, por lo que habrá que quitarlo de unos sitios para ponerlos en otros. No se puede gastar más de lo que uno ingresa", ha subrayado.

UNAS CUENTAS QUE "VALE LA PENA APOYAR"

No obstante, desde el PSPV, su portavoz Manolo Mata ha defendido que son unas cuentas que "valen la pena atender y apoyar" y ha negado que exista riesgo por incluir partidas que no están garantizadas. "El presupuesto nunca está garantizado y el compromiso de este gobierno es que los servicios públicos no sufran", ha destacado.

En este sentido, ha comentado que los ingresos están "ajustados" y ha señalado que el actual Consell lleva desde 2015 "ejecutando presupuestos progresistas y que llegan a la gente" y, por tanto, no pueden "desmarcarse de esa senda". "La agonía de los últimos años del PP no se va a reproducir", ha subrayado.

Por su parte, Fran Ferri, de Compromís, ha destacado que son unas cuentas "reivindicativas" que buscan "seguir mejorando la vida de la gente y que demuestran que Botànic tiene estabilidad y vocación de seguir después de las elecciones".

Ha justificado así la inclusión de la partida de los 1.300 millones porque "tocaría para estar en la media estatal de inversión pública", así como la partida correspondiente al 50% que marca la ley de dependencia o los millones que "deberían de llegar por el FOGA". "Son unos presupuestos reivindicativos que incluyen partidas e ingresos que nos deberían de llegar por ley", ha remarcado.

A su juicio, no se puede renunciar a unos recursos que "tienen que llegar por derecho" porque "son derechos que están recogidos en leyes estatales y renunciar ellos sin que nadie te diga que no te lo va a dar, no tiene sentido", ha manifestado. "Después ya que venga el gobierno y diga que no va a cumplir, pero no digamos nosotros que el gobierno de España no va a cumplir la ley", ha señalado.

Por su parte, Antonio Estañ, de Podem, ha admitido que cualquier presupuesto que implique aumentar los ingresos en el contexto en el que se está "implica un riesgo", pero ha indicado que en este caso es "asumible", especialmente después del cambio de Gobierno. "Lo lógico es que el cambio de gobierno debe traducirse en ingresos para poder cumplir con los servicios públicos de la Comunitat", ha afirmado.

Además, ha defendido la importancia de "seguir aumentando la inversión social" para que la Comunitat se acerque a la media estatal a través de la asunción de ingresos "en algunos casos más seguros que otros", ha admitido para subrayar que hay que "asegurar derechos y servicios públicos".

"Estamos de acuerdo en ir avanzando en esa inversión social, garantizando en correr el menor riesgo posible, pero si debe primar el cumplir derechos con asumir riesgos, nosotros siempre hemos estado en contra de la política de austeridad", ha insistido para zanjar: "Esto no se trata de que nos hayamos vuelto locos, sino con acércanos a la media estatal".

ENMIENDA CONTRA LAS AYUDAS DIRECTAS

Por otro lado, Cs y PP han adelantado que enmendarán también la partida de un millón de euros de la que dispone Presidencia para subvenciones directas. "Estamos en contra de que se reserve una cantidad de dinero de todos los valencianos para ayudas que se repartirán de manera totalmente arbitraria y sin ningún control", ha indicado Córdoba, mientras que Bonig se ha mostrado "abierta" a pactar una enmienda y llegar a acuerdos con los grupos para ver el destino de esa partida.