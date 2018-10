Cs suspende la gestión del Consell: "Han pasado de ser el Pacto del Botánico a ser El Chasco del Botànic"

Publicado 11/09/2018 18:20:17 CET

VALÈNCIA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La síndica de Cs en Les Corts, María Carmen Sánchez, ha suspendido la gestión del Consell de Ximo Puig que ha calificado de "fracaso absoluto" en la mayoría de las áreas fundamentales de un estado de bienestar como son sanidad, educación, bienestar social y justicia. "El Consell ha fracasado: incumplimientos, imposiciones, luchas de poder, y ahora también, corrupción. Han pasado de ser el Pacto del Botánico a ser El Chasco del Botànic", ha considerado.

Sánchez se ha pronunciado en estos términos durante su intervención en el Debate de Política General en el que ha reprobado la labor del ejecutivo valenciano que ha calificado de "ineficiente y escasa en materia de políticas públicas reales", al tiempo que ha recriminado a los grupos que conforman el gobierno autonómico que la corrupción en la Comunitat "siga siendo presente" y se esté actuando como lo hiciera el PP "echando balones fuera y con excusas".

"No hay corrupción buena ni mala. Hay corrupción y punto. Ustedes dicen que no tienen nada que ocultar, nosotros pensamos que ya es hora de hacer un ejercicio de transparencia parlamentaria y de depurar responsabilidades políticas", ha indicado recordado la detención y puesta en libertad del expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez, o el caso de la presunta financiación irregular de 2007 de PSPV y Bloc.

Además de esta cuestión, ha achacado al Consell otros "vicios del pasado" como "la opacidad, los dedazos, enchufismos y puertas giratorias, las rivalidades internas, la falta de gestión, las promesas incumplidas y, sobre todo, los decretazos". "No me extraña que aun haya valencianos que creen que en la Comunitat sigue gobernando el PP", ha ironizado.

A su juicio, "otro chasco" del Botànic ha sido la eliminación de los barracones ya que este curso "más de 11.000 niños volverán a comenzar" en aulas prefabricadas. "Recordemos que en mayo de 2018 aún contamos con más de 1.800 aulas prefabricadas". También ha criticado el criterio "sectario" y el "acoso y derribo" a la educación concertada del conseller de Educación, Vicent Marzà, así como su "decretazo del chantaje", "un nuevo intento de sectarismo donde el TSJ tuvo de nuevo que garantizar los derechos de los valencianos".

De igual modo, ha reprobado el aumento de las listas de espera sanidad con un aumento en el número de pacientes hasta los casi 62.000, así como ha reprobado el modelo 'low cost' en dependencia, las malas condiciones de las carreteras valencianas, los "pocos avances" en inversión fitosanitaria o la "falta de resultados" respecto al nuevo modelo productivo con ausencia de un plan estratégico para la industria valenciana, entre otras cuestiones.

"GUIÑOS AL INDEPENDENTISMO"

En otra parte de su discurso, Sánchez ha mostrado su "preocupación" por los "guiños al independentismo catalán". "Desde aquí hago un llamamiento a todos para que la Comunidad Valenciana sea un referente de convivencia pacífica. No quiero para mi tierra lo que desgraciadamente estoy viendo en la comunidad vecina. No pueden darle alas al nacionalismo más reaccionario porque es un tema tan grave que ha roto por completo la sociedad catalana y el Estado de Derecho. No importemos problemas, importemos talento", ha subrayado.

Finalmente, ha hecho hincapié en que Cs son "una alternativa seria, limpia y sensata de gobierno" para la Comunitat Valenciana, por lo que se ha dirigido a Puig para indicarle que si no puede afrontar los problemas y sabe que su tiempo se ha acabado, "sean responsables, háganse a un lado y convoque elecciones".

PUIG: "LA REALIDAD ES QUE SE HA AVANZADO"

En el turno de réplica, Puig ha puesto en valor la labor realizada estos años y ha recriminado a la portavoz de Cs "la catástrofe que ha querido plantear" porque "no es tal" ya que "la Comunitat está mejor y se está avanzando", ha reivindicado para interpelar a Sánchez sobre si realmente piensa que se está peor que hace tres años. "¿En serio lo piensa?", le ha preguntado.

Respecto a la educación, Puig ha insistido en no hacer de la lenguas una "confrontación" y ha subrayado que "no se puede decir persigue el castellano porque no es verdad". "La realidad de este país es que tiene dos lenguas propias que tenemos que utilizar y para que las nuevas generaciones tengan más oportunidades deben saber inglés", ha defendido.

Ha admitido que los barracones siguen, aunque ha señalado que hay la mitad que a principios de legislatura, ha remarcado que lucharán para acabar con ellos "lo más pronto posible" y ha destacado otras medidas puestas en marcha como la universalización de la sanidad o la eliminación del copago que impedían personas continuaran procesos de curación.

Sobre Cataluña, ha pedido ser "más prudente" y "no hacer de la situación un conflicto permanente" porque "entorpece algunos elementos de convivencia". Además, ha pedido dejar de hacer creer que es un problema en la Comunitat porque en la región no existe y es un tema "recurrente para rascar votos", ha lamentado.

"Esta crisis no querida que queremos que se supere ha tenido unas consecuencias y cuando las empresas han tenido que decidir han venido aquí porque hay seguridad jurídica y un gobierno que ha generado estabilidad, dialogo social permanente y honradez y eso ha sido decisivo de las empresas que se han ido Cataluña y han venido aquí", ha reivindicado.

Asimismo, ha pedido hacer un ejercicio de responsabilidad. "Si quieren ustedes que haya una convivencia efectiva tienen que adoptar posiciones responsables. Nosotros estamos de acuerdo en defender las posiciones constitucionalistas y de cualquier tipo en Cataluña y aquí, pero no se puede estar echando gasolina todos los días porque se incendia más el incendio. Queremos que el estado de derecho sea lo que funcione, pero se acepten las singularidades y las nacionalidades y cómo es España", ha zanjado.