El CSIC y la Ciutat de les Arts i les Ciències se alían para acercar la ciencia a la sociedad

Ana Ortells, directora general de la Ciutat de les Arts i les Ciències, y Juan Fuster, delegado institucional del CSIC en la Comunitat Valenciana. - REMITIDA CSIC

VALÈNCIA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Ciutat de les Arts i les Ciències de la Generalitat Valenciana, han firmado un protocolo general de actuación que establece las bases de la colaboración entre ambas entidades.

Su propósito es el desarrollo de actividades conjuntas o acciones de colaboración relacionadas con los objetivos comunes de ambas instituciones, especialmente aquellas orientadas a la divulgación científica, la promoción de la ciencia y la investigación, y la transmisión del conocimiento a la sociedad, explican los responsables de la iniciativa en un comunicado.

Ambas instituciones comparten un interés común en la promoción de la ciencia, la investigación y el conocimiento, así como en su difusión y transferencia a la sociedad. Así, en virtud de este acuerdo el CSIC y CACSA establecen un marco común para realizar actividades que redunden en este ámbito, que se canalizarán a través de la Delegación del CSIC en la Comunitat Valenciana y su sede, la Casa de la Ciència del CSIC en València, y el Museu de les Ciències. Estas actividades estarán especialmente dirigidas al público joven, escolar y universitario, sin olvidar a otros colectivos.

El delegado institucional del CSIC en la Comunitat Valenciana, Juan Fuster, sostiene que "para el CSIC en la Comunitat Valenciana, la divulgación científica constituye una actividad imprescindible para el adecuado desarrollo de la ciencia y para dar a conocer su impacto". "El nuevo acuerdo con la Ciutat de les Arts i les Ciències representa una oportunidad única para nuestra institución, tanto para fortalecer los vínculos existentes como para impulsar nuevos proyectos conjuntos que contribuyan a acercar la ciencia a la ciudadanía", apunta.

Por su parte, la directora general de la Ciutat de les Arts i les Ciències, Ana Ortells, ha destacado que esta nueva colaboración "responde a uno de nuestros objetivos principales: la divulgación científica y cultural".

En este sentido, Ortells ha afirmado que con las futuras iniciativas que se pongan en marcha fruto de este acuerdo "reforzaremos nuestra oferta de contenidos y actividades dirigidas a estimular la curiosidad y la pasión por la ciencia, sobre todo entre los más jóvenes, un colectivo al que prestamos una atención especial".

Entre las actividades que se desarrollarán figuran el diseño y realización de exposiciones; organización conjunta de conferencias, seminarios, jornadas, talleres, cursos o encuentros con investigadores; colaboración en programas educativos y didácticos orientados a fomentar la cultura científica, el pensamiento crítico y el interés por la investigación; participación conjunta en proyectos de comunicación científica y transferencia del conocimiento mediante publicaciones, materiales divulgativos y contenidos digitales; asesoramiento científico y técnico relacionado con contenidos científicos, expositivos o educativos; e intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas en materia de divulgación científica, educación e innovación.