CSIF pide "agilizar" el reparto de mascarillas a docentes y "activar" el comité de salud

VALÈNCIA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reclama a la Conselleria de Educación que "agilice el reparto de mascarillas en los centros docentes" y que "reactive el comité de seguridad y salud en la provincia de Valencia, prácticamente paralizado durante el pasado curso".

El sindicato lamenta, en un comunicado, que, "transcurridos más de dos meses desde el inicio de las clases, todavía no ha empezado la distribución". Considera CSIF que ha existido "una total falta de previsión" por parte de Conselleria para garantizar la seguridad de más de 72.000 docentes este curso".

La organización añade que, a pesar del compromiso de repartir mascarillas desde el primer día de clase, "superados con creces los dos meses todavía no ha iniciado la distribución". "La administración no puede escudarse en la lentitud del procedimiento, como hace ante los requerimientos de CSIF. El actual equipo que dirige Conselleria lleva más de seis años en la institución y sabe el tiempo que necesitan los trámites. El problema consiste en que no se han realizado con la antelación necesaria para que cada docente dispusiera de mascarilla desde el comienzo de septiembre", opinan.

Asimismo, la central sindical recuerda a Conselleria que, como empleador, "tiene la obligación de proporcionar las medidas de seguridad necesarias a sus trabajadores en sus puestos laborales, algo que no está ocurriendo en la actualidad".

"SUS PROPIOS MEDIOS"

En lugar de hacerlo, apuntan, "cada docente ha de recurrir a sus propios medios para disponer de mascarilla en el centro". CSIF urge a Educación a que cumpla su obligación e inicie "de inmediato" el reparto de estos protectores frente al contagio por covid.

El sindicato, por otra parte, explica que este martes se ha constituido el Comité de Seguridad y Salud Laboral de la provincia de Valencia "tras estar el pasado curso prácticamente paralizado". En este sentido, lamenta también que la Conselleria "no haya agilizado el proceso para solucionar los problemas iniciales".

Esta circunstancia ha impedido, a su parecer, que, hasta la fecha, el citado comité pudiera "cumplir con su labor de supervisar la seguridad en los centros educativos, circunstancia especialmente grave en plena pandemia".