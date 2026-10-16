La cubierta del Nou Mestalla será una membrana textil de PVC "de última generación"

Archivo - El Nou Mestalla inicia el izado de la estructura principal de su futura cubierta. - VALENCIA CF - Archivo

VALÈNCIA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha concedido al Valencia CF una licencia urbanística complementaria que permitirá que el futuro campo del club 'che' cuente para su cubierta con "una membrana textil de PVC de última generación".

La resolución, consultada por Europa Press, otorga el permiso para acometer modificaciones no sustanciales del proyecto, que mantiene tanto el calendario como el aforo previsto.

Entre estas novedades, destaca la definición específica del tipo de cubierta, matizando las soluciones del proyecto respecto a las opciones que existían en la edición preliminar de la documentación del proyecto básico modificado y de ejecución presentada en el Ayuntamiento tras la licencia otorgada. La solución adoptada finalmente es esta membrana textil de PVC.

Igualmente, figura un área logística para almacenaje en la planta sótano -2 según estándares FIFA; un nuevo paquete de servicios en la tribuna VIP Este similar al que ya existía en el Oeste; ajustes en el área de espacio exterior para la reserva de espacios de VMP; una redistribución de la grada de prensa y sus cabinas según nuevos parámetros de Uefa; ajustes en el sistema de ventilaciones en los núcleos principales de escaleras y aparcamiento este y la definición de la instalación fotovoltaica en el perímetro de la cubierta.

Igualmente, se contempla la descripción de la solución del Museo VCF en planta primera y la actualización de la línea de ocupación del Terciario Norte, según último estudio de detalle.

Tras las modificaciones, las superficies de ocupación construida y computable del edificio son; 40.431,70 m2s de ocupación, 223.392,00 m2t construidos, y 42.139,50 m2t computables. Se mantiene el aforo bruto máximo del estadio en 70.044 espectadores, detalla la resolución municipal.

ÁREAS APARCAMIENTO

En cuanto a las áreas destinadas a aparcamiento disponen el siguiente número de plazas tras la modificación: para los coches se reservan 1.053 plazas; las motocicletas contarán con 25 plazas; autobuses, 3 plazas; .Seguridad/emergencias, 2; bicicletas/patinetes, 27; y mantenimiento, una plaza. Además, se dispone un total de 2.012,30 m2 de superficie para aparcamiento de bicicletas.

El proyecto plantea una reserva de zonas sin uso cuyo desarrollo no es objeto de esta tramitación y será descrito en proyectos paralelos o posteriores.

En una segunda resolución, se ha aprobado el Proyecto de Urbanización de el entorno del estadio --afecta princialmente a las aceras de los alrededores de la infraestructira deportiva--, presentado en fecha 7 de agosto de 2024 junto con la documentación complementaria necesaria para subsanar las deficiencias previamente notificades, a nombre de Valencia Club de Fútbol SAD, respecto a la parcela situada en la Avda de las Cortes Valencianas, nº 12.