Cullera refuerza la seguridad para el Festival Medusa con más de 1.000 efectivos

Dispositivo de seguridad en el Medusa - AYUNTAMIENTO DE CULLERA

VALÈNCIA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La localidad de Cullera (Valencia) tiene todo a punto para vivir un año más uno de los eventos más multitudinarios del verano en el municipio, el Medusa Festival, el certamen de música electrónica más grande de España que este año se celebra del 13 al 17 de agosto. Para ello, contará con un dispositivo especial de seguridad con más de 1.000 efectivos ante la gran afluencia de personas prevista.

El objetivo del operativo es "reforzar al máximo" la seguridad en el municipio y prevenir cualquier tipo de incidente, donde se coordinará Policía Local, Protección Civil, Policía Nacional y Guardia Civil. En este último caso, será el más numeroso con alrededor de 800 efectivos, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Además, según ha indicado el subdelegado del Gobierno en Valencia, José Rodríguez Jurado, "las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado contarán con un Puesto de Mando Avanzado dentro del recinto, con una mayor presencia en horario nocturno en materia de seguridad viaria, orden público y seguridad antiterrorista".

Entre las principales medidas, también se encuentran los controles en accesos, carreteras, tráfico y unidades específicas que velarán por la máxima normalidad. Como siempre, tal como ha explicado Rodríguez Jurado, "habrá instalados puntos violeta durante el evento para luchar contra las agresiones sexuales y cualquier tipo de violencia contra las mujeres".

Por su parte, el alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha afirmado que la localidad "está preparada para que tanto los vecinos y vecinas como las decenas de miles de personas que nos visitan puedan disfrutar del festival con tranquilidad y seguridad". "Están todos los cuerpos coordinados y detrás hay un importante trabajo de planificación y colaboración", ha sostenido.

Mayor también ha insistido en que la mejor respuesta ante un evento multitudinario es "siempre la prevención y por eso reforzamos la capacidad de respuesta ante cualquier emergencia".

El director del Medusa, Andreu Piqueras, también ha señalado que su visión como organizadores del festival es "sumar fuerzas con la administración para prevenir delitos, incidentes de seguridad y garantizar que medusa sea un espacio 100% seguro". "Queremos llegar al objetivo de las cero agresiones y vamos a poner todo de nuestra parte -medios, vigilancia, formación del personal, puntos seguros- para conseguirlo", ha manifestado.