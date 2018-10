Nero, Monarchy y The Zombie Kids se incorporan al cartel de Arenal Sound 2015

Publicado 26/02/2015 14:41:34 CET

CASTELLÓN, 26 Feb. (EUROPA PRESS) - -

El festival Arenal Sound ha lanzado una nueva tanda de confirmaciones, como Nero, Monarchy y The Zombie Kids, que se unen a un cartel encabezado por Rudimental, The Kooks, John Newman, Tom Odell, Vitalic, Vinai, OK Go, The Ting Tings y La Roux, entre otros, según ha informado la organización en un comunicado.

El trío británico de electrónica Nero es una de las "grandes apuestas" para la próxima edición. Gracias a su tema 'Promises' alcanzó un éxito "abrumador" que les llevó a ganar un Grammy en 2013 junto a Sxrillex. Monarchy regresa al festival con un nuevo disco que verá la luz el próximo 9 de marzo bajo el nombre 'Abnocto', una colección de 12 canciones que el grupo británico presentará en Arenal Sound.

The Zombie Kids son ya unos clásicos en Burriana y este año vienen acompañados por Costa y Mbaka. Estarán por primera vez en Burriana las bandas nacionales Arizona Baby y La M.O.D.A, que regresa con nuevo álbum 'La primavera del invierno'; mientras que Mendetz, Varry Brava, Funambulista y el último disco de Pol también estarán presentes en la nueva edición.

En marzo habrá nuevas confirmaciones mientras que los abonos pueden adquirirse desde 42,50 euros hasta el 8 de marzo o fin de existencias en www.arenalsound.com/entradas/entradas-festival o en Ticketea.com