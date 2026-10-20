Pixel Attack vuelve a València en Bombas Gens: diseño, tecnología y creatividad digital sin filtros

Pixel Attack vuelve a Valencia en Bombas Gens - PIXEL ATTACK

VALENCIA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Pixel Attack, encuentro independiente de creatividad digital nacido en la ciudad en 2007, regresa el próximo 3 de noviembre a Bombas Gens Centre d'Arts Digitals de València para reunir de nuevo a diseñadores, artistas, desarrolladores, estudiantes, creativos y curiosos alrededor de una pregunta sencilla: ¿qué estamos haciendo con la tecnología y qué podemos hacer con ella?

Impulsado por Nectar Estudio, Pixel Attack nació hace casi dos décadas como un punto de encuentro alrededor del diseño digital, la experimentación y las nuevas formas de creación. En 2026 vuelve "con el mismo espíritu, pero en un contexto radicalmente diferente: la inteligencia artificial está transformando las herramientas, los procesos creativos y también la manera en la que trabajamos", explican sus impulsores en un comunicado.

La programación combinará durante una jornada formación, charlas, talleres, experiencias inmersivas y música, con una selección de profesionales y estudios vinculados al diseño, la tecnología, el código y la experimentación digital.

Por la mañana tendrán lugar diferentes talleres prácticos, pensados para aprender haciendo. Por la tarde llegará el programa de charlas y presentaciones, con proyectos y experiencias que exploran los límites entre diseño, tecnología y cultura digital. La jornada terminará con live, experiencias inmersivas y postparty.

El cartel reúne perfiles con una fuerte conexión con la escena creativa internacional. Marta Verde, artista visual, creative coder y profesora asociada en Berklee College of Music Valencia, ha presentado su trabajo en festivales como Sónar+D, Ars Electronica, MIRA, L.E.V., Primavera Sound o Nos Em D'Bandada en Porto. Lauren Moffatt, artista australiana afincada en Europa, ha mostrado su obra en instituciones y festivales como ZKM, FACT Liverpool, Centre Pompidou o Sundance.

También participarán Antonio Ladrillo, Ricardo Lodroño, María Valls de Lava y Alan Lana, completando un programa que conecta ilustración, diseño gráfico, branding, creative coding, arte digital y música experimental.

Pixel Attack se plantea como una jornada completa de creatividad digital. Por la mañana, formación práctica, con talleres independientes y plazas limitadas. Por la tarde, charlas, presentaciones y encuentros, seguidos de un live, experiencias inmersivas y postparty.

La entrada general da acceso al programa de tarde, incluyendo las charlas, el live, las experiencias y la postparty. Los talleres de formación de la mañana cuentan con entradas independientes.

La elección de Bombas Gens como nueva sede "no es casual", ya que el espacio permitirá que Pixel Attack vaya más allá del formato de auditorio y convierta parte del propio edificio en un espacio de experimentación.

La programación incorporará una experiencia inmersiva creada específicamente para Pixel Attack 2026, junto a diferentes instalaciones y propuestas audiovisuales desarrolladas para la ocasión.