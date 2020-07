Dalmau defiende que el decreto de tanteo de vivienda está "ampliamente legitimado" por el Botànic

Replica al PP que quien dice que una norma como esta es inconstitucional "no conoce la Constitución" y le insta a leerla

VALÈNCIA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, ha defendido que el Decreto Ley del Consell para la ampliación de vivienda pública en la Comunitat Valenciana mediante los derechos de tanteo y retracto está "ampliamente legitimado" por el Botànic, al tiempo que ha subrayado su voluntad de "dialogar".

Además, Dalmau ha replicado al PPCV --después de que su líder Isabel Bonig, anunciara el voto en contra a la norma por considerarla "claramente anticonstitucional"-- que quien dice que una norma como esta es inconstitucional "no conoce la constitución" y le ha instado a leerla.

"Que lean el artículo 47 cuando dice que los españoles tienen derecho a una vivienda digna, que lean el artículo 33 cuando habla de la función social de la propiedad privada, que lean el artículo 10 cuando dice que la dignidad de las personas es el fundamento de las políticas del estado", ha respondido el vicepresidente segundo, que ha añadido que no tiene "ningún problema en que haya 50 diputados o 50 senadores que pretendan recurrir al Tribunal Constitucional" porque cree que lo que les van a decir es que "se lean la constitución".

En cuanto a la postura sobre el decreto del PSPV-PSOE, Dalmau ha asegurado que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig "dio un espaldarazo muy importante a las políticas de vivienda" y ha recalcado que todo se dialoga dentro del "marco de las tres patas del Botànic" en referencia a los socialistas, Compromís y Unides Podem. "Todos estamos de acuerdo con esas políticas y el decreto ley fue negociado, participado y ampliamente legitimado por el Botànic".

Por otro lado, ha explicado que "cuando hay un cambio legislativo es normal que haya dudas en la interpretación" y que las resolverán "una a una". "Yo mismo me he reunido con notarios y registradores, hemos visto las dudas que hay y las hemos ido solucionando por lo tanto no hay ningún problema en ese sentido", ha señalado Dalmau.

Además, el vicepresidente segundo ha remarcado que "se trata de un primer paso y es cierto que este tipo de decisiones pueden variar en un futuro". "Esto es el inicio del camino, no el final, y a partir de aquí es cuando tendremos capacidad para ir ampliando las previsiones normativas e ir obteniendo más viviendas para los parques públicos", ha añadido.

DISMINUYEN LAS "PRESIONES"

Respecto a las presiones y amenazas que el vicepresidente denunció recientemente en sus redes sociales por la futura norma, ha indicado que cuando ha hecho pública la denuncia han "disminuido las presiones". "Creo que eso implica que hay una gran parte de la sociedad que está apoyando las políticas de vivienda del Consell", ha destacado y ha añadido que "salvo que pase a mayores" no piensa tomar acciones legales.

"Está claro que este tipo de medidas que se hacen desde un gobierno progresista no gusta a mucha gente y hay muchos grupos económicos que se ponen nerviosos ante estos cambios", ha argumentado Dalmau.

El vicepresidente también ha remarcado que "vienen momentos difíciles y habrá que hacer grandes esfuerzos" y ha añadido que, tras la crisis de la Covid-19, "las viviendas en condiciones tienen que ser una prioridad" para el Consell ya que ante la posibilidad de una nueva pandemia "una vivienda es un refugio y nadie puede quedarse sin ella".

"Cabe recordar que estas viviendas se venden por debajo del precio de mercado y incluso por debajo de las tasaciones que hacemos desde la Generalitat", ha indicado y ha destacado que por lo tanto, "los ayuntamientos y la Generalitat deben de poner parte de sus presupuestos para "mantener esas viviendas y solventar las necesidades de vivienda pública de la Comunitat Valenciana".