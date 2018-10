Dalmau (Podemos) sería partidario de entrar en el Consell y dice que el presidente no tiene por qué ser el más votado

Publicado 23/10/2018 14:59:11 CET

El precandidato de Podemos a encabezar la lista de la formación en las elecciones autonómicas de 2019 Rubén Martínez Dalmau sería partidario de que, si se dieran las condiciones, entraran a formar parte del Consell, y también ha señalado que "no necesariamente" el cabeza de lista de la fuerza más votada debe ser el presidente o presidenta de la Generalitat, sino "la persona que más consenso obtenga".

Así lo ha indicado Martínez Dalmau en la presentación de la candidatura 'Endavant Podem' para las primarias de la formación, en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por el secretario general de Podemos en la Comunitat, Antonio Estañ, la senadora valenciana Pilar Lima y la diputada autonómica Beatriu Gascó.

El catedrático ha puesto en valor el esfuerzo realizado para sumar "a la mayor parte de sensibilidades" de la formación en torno a una candidatura que ha definido como "ganadora". Según ha dicho, él es "el resultado de la unidad" y de "la unión de fuerzas en la que está el secretario general", que ha apostado por una separación de responsabilidades orgánicas e institucionales que él respalda desde una visión democrática.

Ahora, ha dicho, dejará temporalmente la universidad si consigue el apoyo para ser candidato y después estará "donde diga el pueblo valenciano" poniendo su experiencia y "lo mejor que pueda hacer" a du disposición.

Según ha dicho, hay por delante dos retos, uno de ellos el de la continuidad, fortaleciendo el Acord del Botànic y avanzando "hacia una visión más optimista, más clara y más ilusionante del futuro de los valencianos". Para Martínez Dalmau, "Podemos tiene una función esencial enorme, estar ahí como una opción de regeneración" tras haber "pasado a la historia democrática de este país" acabando con el "turnismo" parlamentario.

El segundo reto es que el Botànic pueda en una segunda legislatura ocuparse de cuestiones "pendientes" que han estado "un poco apartadas" como un mayor hincapié en la vertebración del territorio, entre otras políticas.

Preguntado sobre si en esa nueva legislatura sería partidario, si los números dan, de entrar en el Consell, ha recordado que la suya es por el momento una precandidatura de la decena que se han presentado y primero deben decidir las bases pero, llegado el momento, en esa segunda fase del Botànic, cuando ya tienen "cierta experiencia de trabajo en común" Podemos podría aportar y personalmente cree que debería incorporarse, aunque esta decisión la tomarían los órganos de decisión del partido.

Ha remarcado que en 2015 la decisión de no entrar "tenía un sentido" y no fue "poco acertada, no había muchas más opciones".

Por otra parte, sobre si considera que la Presidencia debe ostentarla el candidato del partido que resulte más votado, ha señalado que en un sistema parlamentario "no gana quien más votos tiene, sino quien más consensos logra" en torno a él. Por ello, sostiene que no tiene por qué ser así y, por tanto, ha indicado que sería "posible" que otra persona de otro partido del Botànic relevara a Ximo Puig.

Por su parte, Estañ ha explicado que han llegado a un acuerdo en torno a Martínez Dalmau para afrontar las elecciones "de la mejor manera posible", y ha resaltado que en estos años "siempre se ha necesitado un Podemos fuerte" para que el horizonte del Botànic "no se desviara".

Sobre las críticas a esta candidatura por parte de quienes consideran que es "oficialista", ha señalado que se plantea un equipo que "tendrá que ser votado por las bases" y serán estas las que decidirán "como siempre" en un sistema "totalmente desbloqueado" de listas.

La senadora Pilar Lima ha indicado que tiene "muchas esperanzas" en la candidatura" con la que demuestran estar "a la altura" de los valencianos: "Nos presentamos por ellos". Ha destacado que tienen una "experiencia suficiente" también a nivel estatal y son "una alternativa solvente en el País Valencià", además de ser una candidatura feminista.

Por su parte, Gascó ha puesto en valor esta lista "solvente" y "dispuesta a trabajar desde el primer minuto" porque "aún hay mucho trabajo por hacer".