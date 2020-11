Dalmau sobre la polémica entre Puig y Oltra: "Yo no he notado que haya un problema de diálogo en el Consell"

VALÈNCIA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo de la Generalitat, Rubén Martínez Dalmau, ha defendido que "no ha notado que haya un problema de diálogo en el Consell" en lo que respecta a sus competencias y ha defendido que "en mitad de la pandemia más difícil que ha habido nunca", "cualquier cosa que desvíe" de luchar para mejorar la vida de la gente es "ruido innecesario".

Así se ha pronunciado Dalmau este miércoles en declaraciones a los medios en Les Corts al ser preguntado por la polémica surgida respecto a un tuit de la vicepresidenta, Mónica Oltra, sobre la presentación del documento de trabajo de la Estrategia Valenciana de Recuperación este martes. "Le podemos llamar como queramos, yo por el nombre no me voy a pelear nunca, lo importante es que reúne el fruto del diálogo social", ha manifestado el vicepresidente.

Dalmau no se ha pronunciado respecto a las palabras de la consellera Gabriela Bravo, que este miércoles en À Punt ha defendido que sigue la premisa de "aporta o aparta" al ser preguntada por la polémica, pero ha considerado que lo importante es "enfocarse en solucionar la pandemia".

Sobre la postura de Compromís de que "no se les está dejando aportar", Dalmau ha manifestado: "No he notado ningún tipo de falta (de diálogo). Nosotros trabajamos con todos los consellers sin problema, estamos permanentemente en relación". "En el Consell hay diálogo permanente, cada uno coge la palabra cuando quiere", ha agregado.

En este sentido ha incidido en que "ahora mismo no caben partidismos ni personalismos", y ha pedido "enfocarse en solucionar esta pandemia".