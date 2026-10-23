David Sánchez Pacheco gana el Premio de Teatro Juvenil del Escalante con una relectura de 'Moby Dick'

David Sánchez Pacheco - DIPUTACIÓ VALÈNCIA

VALÈNCIA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La obra 'Blanca la balena', de David Sánchez Pacheco, ha ganado el Premio de Teatro Infantil y Juvenil Escalante 2026 con un texto que hace una "reinterpretación y una relectura alegórica de un clásico de la literatura", como es 'Moby Dick'.

En este texto, se muestra cómo el acoso infantil se transforma en una "cacería trágica, donde todo desemboca en desastre, hasta la deshumanización y la lucha por existir con nombre propio".

El jurado de esta nueva convocatoria, compuesto por Francisco Javier Puchades, Begoña Tena, Isabel Martí, Vicente Peiró y Esther Pedrós, ha premiado este texto, seleccionado entre las 14 obras de teatro que se han presentado en esta nueva edición.

Así, en la evaluación de los trabajos presentados, el jurado ha tenido en cuenta su impacto cultural, la utilización de un lenguaje teatral adecuado, el desarrollo de los personajes, la originalidad y creatividad y su viabilidad para una posible puesta en escena.

La diputada delegada de Teatros de la Diputació de València, Rocío Gil, destaca que este galardón tiene como objetivo "impulsar la creación de nuevos textos teatrales, una tarea clave para enriquecer la oferta editorial y ampliar las oportunidades de representación escénica para el público infantil y juvenil".

El Premio de Teatro Infantil y Juvenil del Teatro Escalante otorga un premio en metálico de 6.000 euros.

David Sánchez Pacheco (Torremendo, Orihuela, 1994) es graduado en Filología Catalana por la Universidad de Alicante y ha realizado el itinerario formativo de Dramaturgia de la Sala Beckett.

Ha recibido cursos de formación dramatúrgica a cargo de algunos de los dramaturgos y creadores escénicos contemporáneos más destacados del panorama teatral español; formación escénica de la mano de reconocidos docentes, directores y artistas del ámbito de las artes escénicas en España; y como actor en el Aula de Teatro de la Universidad de Alicante, también en La Sobreactuà, así como en Teatre Raspeig.

Actualmente compagina la tarea creativa con la de investigación y la docencia, ha obtenido premios de creación literaria en el género dramatúrgico y ha participado en coloquios, simposios y congresos internacionales.

Entre los premios que ha obtenido destacan, además del Premio de Teatro Infantil y Juvenil Escalante (2026), el Premio de Teatro Vila d'Andratx; el Premio VI Concurso de textos dramáticos '[ACoTaciOnS en la caixa negra]' de la revista Red Escénica, con el apoyo de la Fundación SGAR; el Premio Lorena Palau a la coproducción con Rambleta; y el Premio de la Crítica Valenciana en el apartado de literatura dramática, entre otros galardones.