La décima edición de Ensolab llenará de música electrónica experimental Las Cigarreras de Alicante

Archivo - Ensolab - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ensolab llenará de música electrónica experimental Las Cigarreras de Alicante en su décima edición, que se celebrará del jueves 29 al sábado 31 de octubre, con la colaboración de la Concejalía de Cultura y el Consorci de Museus de la Comunidad Valenciana (CMCV).

En un comunicado, el Ayuntamiento ha explicado que el evento regresa "con una programación que reúne improvisación electroacústica, síntesis modular, arte generativo, experimentación audiovisual y diferentes expresiones de la cultura electrónica".

El décimo aniversario incorpora el Secadero como tercer escenario dentro de Las Cigarreras, recupera artistas de anteriores ediciones con nuevos proyectos y "refuerza su apuesta por la creación contemporánea con una convocatoria abierta para artistas que ha recibido 182 propuestas", ha apuntado.

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali ha señalado que "Ensolab se ha convertido tras diez años en una cita ineludible para los amantes de la música electrónica y la creatividad y con ello el Centro Cultural Las Cigarreras ha atraído a multitud de jóvenes hasta sus instalaciones".

Por su parte, el director gerente del CMCV, Nicolás Bugeda, ha indicado la importancia de seguir impulsando "iniciativas como Ensolab como lugar de encuentro de creadores y plataforma de lanzamiento de nuevos artistas".

Y ha añadido que "estas propuestas acercan los nuevos lenguajes contemporáneos a la ciudadanía y promueven su experimentación, en este caso a través de la música electrónica experimental y su extensión creativa audiovisual".

PROGRAMACIÓN

La programación del festival de música electrónica, de entrada gratuita, reúne este año las propuestas de José Manuel Berenguer, Bromo, Alpha Decay + Luisa Madrid, Kosu Nes x Urok y White Solar Dog, junto a las Rare Sessions de Yin Elek, Ximo Noguera y Fag Hag.

Esta edición pone el acento en la "evolución artística" y propone un encuentro entre artistas que participaron en anteriores convocatorias y regresan con nuevos proyectos y los que se incorporan por primera vez.

En concreto, el jueves 29 de octubre a las 19.00 horas, el compositor y artista sonoro José Manuel Berenguer, que participó en la primera edición del festival, será el encargado de inaugurarlo con su último trabajo. El fundador de la Orquestra del Caos y cofundador de Côclea presentará su último trabajo y una improvisación electroacústica a las 20.30 horas en la Caja Negra.

El viernes y el sábado la programación se abrirá a diferentes aproximaciones a la creación electrónica contemporánea, con proyectos en los que sonido, imagen y tecnología mantienen una estrecha relación.

Entre ellos destaca Bromo, el dúo formado por Paloma Peñarrubia y Azael Ferrer, que presentará 'Crispr, the pattern of life'. La propuesta construye un espectáculo audiovisual que combina música electrónica experimental, imágenes generativas y reflexión sobre las posibilidades y los límites éticos de la biotecnología.

Otra de las propuestas que conecta la historia del festival con su evolución es Kosu Nes x Urok. Andrés Satué regresa al festival bajo su identidad Kosu Nes junto al artista visual Urok. Su trabajo se mueve entre el 'noise', la experimentación electrónica y los procesos generativos, explorando nuevas relaciones entre sonido, imagen y creación audiovisual en tiempo real.

La programación de directos contará también con White Solar Dog, una propuesta que reivindica el electro desde una identidad sonora y escénica "singular", construida alrededor de un imaginario de ciencia ficción y referencias cósmicas.

La décima edición de Ensolab ha impulsado una convocatoria pública dirigida a proyectos de música electrónica experimental. El proyecto seleccionado ha sido Orden y Caos, de Alpha Decay (Amber Laparra) y Luisa Madrid, una investigación audiovisual que explora las relaciones entre sonido, imagen y comportamiento generativo mediante sintetizadores modulares, visuales reactivos y procesos de transformación en tiempo real.

La Caja Negra y la Casa de la Música mantendrán la programación de 'masterclass' y actuaciones en directo, mientras que el Secadero se incorpora como nuevo espacio para las Rare Sessions, y la zona de ocio y encuentro, ha apuntado el consistorio.