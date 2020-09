Las demandas de disolución matrimonial bajan un 37,9% en la Comunitat en el segundo trimestre por la alerta sanitaria

VALÈNCIA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El impacto de la crisis sanitaria causada por la Covid-19 también se ha hecho notar en las demandas de disolución matrimonial presentadas en el segundo trimestre de 2020, el más afectado por la declaración del estado de alarma y la consiguiente paralización de la actividad judicial. El número de total de demandas de disolución matrimonial registradas en la Comunitat se redujo en un 37,9 por ciento respecto al segundo trimestre de 2019, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).



La desescalada escalonada en la administración de justicia, la necesidad de adoptar medidas de seguridad e higiene en los juzgados y la persistencia de la incidencia de la pandemia han hecho que las características de la disminución de todos los indicadores en ese trimestre sean tan diferentes a las de cualquier otro periodo anterior que es imposible extraer conclusiones de los datos que se presentan, y aconsejan tomar con cautela las variaciones interanuales.



Entre abril y junio de este año se registraron 2.100 demandas en el conjunto de modalidades de disolución matrimonial, frente a las 3.382 contabilizadas un año antes. Pese a ello, la Comunitat Valenciana presenta la tercera tasa de disolución matrimonial más alta de España, con cinco demandas por cada 100.000 habitantes, solo superada por Canarias (5,3) y Murcia (5,2).



Todas las modalidades de disolución matrimonial presentan importantes disminuciones durante el periodo estudiado, a excepción de las demandas de nulidad, que aumentaron un 150 por ciento, al pasar de dos en el segundo trimestre de 2019 a cinco en el segundo trimestre de 2020.



Así, disminuyeron un 35,7 por ciento las separaciones no consensuadas (56 el pasado año y 36 éste); un 49,2 por ciento las consensuadas (de 124 a 63); un 43,8 por ciento los divorcios no consensuados (1.252 frente a 704) y los consensuados (2.060 en 2019 y 1.292 en 2020).



Por provincias, la suma de demandas relacionadas con todas las modalidades de disolución matrimonial alcanzó las 700 en Alicante, 569 menos (un 44,8 por ciento) que las 1.269 del primer trimestre de 2019. En Castellón, el descenso entre enero y marzo de este año fue de un 38,29 por ciento, al registrarse 224 demandas, 139 menos que en el mismo periodo del año anterior. Finalmente, en Valencia se presentaron 1.176 demandas, un 36,8 por ciento menos que las 1.861 del primer trimestre de 2019.

MODIFICACIÓN DE MEDIDAS



También todas las demandas de modificación de medidas, tanto matrimoniales como no matrimoniales, han experimentado importantes disminuciones respecto al segundo trimestre del año 2019 en el conjunto de la Comunitat Valenciana.



Las demandas de modificación de medidas consensuadas, de las que se han presentado 247, se han reducido un 36,8 por ciento, y las demandas de modificación de medidas no consensuadas, 693, lo han hecho un 37,2 por ciento respecto al mismo trimestre del año pasado.



Las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas, 376, han tenido una disminución interanual del 30,8 por ciento, mientras que las no consensuadas, 443, han mostrado una disminución del 41,8 por ciento.