Equipo de investigación - UV

VALÈNCIA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universitat de València (UV) ha participado, a través del Instituto de Investigación sanitaria Incliva, del Hospital Clínico Universitario de València, en un estudio clínico internacional cuyas conclusiones, que publica Nature Cancer, demuestran la utilidad de la biopsia líquida para guiar el tratamiento de cáncer de colon.

Esta prueba --mínimamente invasiva-- permite rastrear las huellas moleculares del tumor en la sangre y adaptar el tratamiento al riesgo de recurrencia en cada caso, según ha informado la institución académica en un comunicado.

El objetivo del estudio, llamado PEGASUS, ha sido determinar si la biopsia líquida es una herramienta útil para decidir a qué pacientes se debe administrar quimioterapia tras la cirugía del tumor de colon y a qué pacientes no. Se trata de una decisión que las herramientas diagnósticas actuales no permiten, lo que obliga a someter a todos los pacientes, por igual, a tratamiento con quimioterapia complementaria durante tres o seis meses después de la cirugía, han apuntado las mismas fuentes.

Esta quimioterapia, que se administra con la intención de disminuir el riesgo de reaparición del tumor, conlleva efectos secundarios y toxicidades que pueden llegar a ser limitantes para la vida cotidiana del paciente, como neurotoxicidad en manos y pies, que puede persistir durante años. Con los resultados de PEGASUS, estas consecuencias no se producen.

El catedrático de Medicina de la UV Andrés Cervantes, director científico de Incliva, ha destacado: "La participación en este ensayo ha sido muy activa, como tercer centro internacional con mayor reclutamiento de pacientes, dada la experiencia que INCLIVA tiene en el manejo de biopsia líquida, en el que tanto Noelia Tarazona, coordinadora del Área de Cáncer de INCLIVA, como Clara Montagut del Hospital del Mar Research Institute (HMRIB) --e investigadora principal del estudio en España-- son reconocidas líderes en el ámbito internacional".

El equipo investigador utilizó la biopsia líquida para rastrear las huellas moleculares del tumor en la sangre, a través de la detección de ADN tumoral circulante, en 135 personas que se habían sometido a cirugía por cáncer de colon de alto riesgo.

Los pacientes que dieron negativo en el test de biopsia líquida, en los que no se detectó ADN del tumor en sangre, recibieron un tratamiento de quimioterapia menos intensivo. Por el contrario, aquellos que dieron positivo en la biopsia líquida, es decir, en los que se detectó ADN del tumor en la sangre, recibieron un tratamiento de quimioterapia más intensivo.

Además, la biopsia líquida se repetía dos veces más durante los meses siguientes, lo cual permitía reajustar el tratamiento según los nuevos resultados, han apuntado desde la UV.

Este trabajo ha sido promovido por el Instituto Fondazione di Oncologia Molecolare (IFOM) de Milán, Italia, con la participación de 11 centros de España e Italia, entre ellos, además del Hospital del Mar, el HMRIB e Incliva, han intervenido el Hospital Vall d'Hebron, el Vall d'Hebron Instituto de Oncología (VHIO), el Institut Català d'Oncologia (ICO)-Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) y el Área del CIBER en Cáncer (CIBERONC).

PEGASUS ha sido financiado principalmente por la Fondazione AIRC para la investigación del cáncer de Italia mediante su programa 5x1000, con apoyo adicional de Fondazione Oncologia Niguarda ETS. Guardant Health proporcionó gratuitamente las pruebas de biopsia líquida utilizadas en el estudio.

El siguiente paso ya está en marcha, a través del ensayo clínico aleatorizado SAGITTARIUS, financiado por el programa Horizon Europe de la Unión Europea (Grant Agreement No. 101104657). Incluirá a más de 900 pacientes en Italia, España y Alemania.

En pacientes con resultado negativo en biopsia líquida, es decir, con bajo riesgo de recurrencia, el estudio está probando una estrategia de vigilancia únicamente con biopsias líquidas seriadas, frente a la elección de tratamiento del médico. En pacientes con resultado positivo, se está comparando la quimioterapia estándar con tratamientos personalizados según el perfil genómico del tumor, incluidas terapias dirigidas e inmunoterapia, han apuntado desde la institución académica.