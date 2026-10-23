Las denuncias por violencia de género en la Comunitat crecen en el segundo trimestre un 4,3% y las víctimas un 1,2%

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VALÈNCIA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los órganos judiciales especializados en violencia sobre la mujer de la Comunitat Valenciana han registrado durante el segundo trimestre de este año 7.284 denuncias y han atendido a un total de 6.576 mujeres víctimas, cifras que reflejan aumentos del 4,3% y del 1,2% respectivamente, en relación con el mismo periodo de 2025.

Un total de 888 de esas víctimas, 13 de cada 100, concretamente un 13,5%, se acogió a la dispensa del deber de prestar declaración, un 14,2% menos que en el mismo trimestre del pasado año, cuando el porcentaje fue del 16%. Del total de renuncias, 456 correspondieron a mujeres españolas y 432 a mujeres de otras nacionalidades.

Por provincias, 477 de las renuncias se contabilizaron en la de Alicante, 309 en la Valencia y 102 en territorio castellonense. El 'Informe trimestral sobre violencia de género', elaborado por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial para el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, hecho público hoy, muestra también que el número de órdenes de protección solicitadas y acordadas entre abril y junio de este año aumentó respecto de las cifras del año pasado.

Así, las secciones de Violencia sobre la Mujer de los Tribunales de Instancia han registrado de la Comunitat Valenciana 1.347 solicitudes, un 7,8% más, y han adoptado 1.072, un 15,5% más. El porcentaje de las acordadas con respecto a las solicitadas ha sido, por tanto, del 79,6%, casi cinco puntos porcentuales más alto que entre abril y junio de 2025.

En cuanto al número de sentencias dictadas por las secciones de Violencia sobre la Mujer y las secciones de lo Penal de los Tribunales de Instancia, así como por las Audiencias Provinciales, ha ascendido a 2.338, de las que 1.990, un 85% han sido condenatorias, y las 348 restantes, el 14,9%, absolutorias.

Del total de 6.576 víctimas contabilizadas en la Comunitat Valenciana entre abril y junio de este año, 3.632 tienen nacionalidad española, un 55,2%, y las restantes 2.944, un 47,8%, procede de otros países.

DATOS PROVINCIALES

Por provincias, el número de denuncias presentadas en Alicante ha sido de 3.227, en Valencia se han registrado 3.152 mientras que en Castellón se han contabilizado las restantes 905. En cuanto al número de víctimas, ha sido de nuevo la provincia de Alicante donde se ha registrado un número más elevado con 2.922, en Valencia ha habido 2.799 y en Castellón, 855.

Los porcentajes de denuncias presentadas en función de quién ha sido el denunciante muestran que la mayor parte de las denuncias en la Comunitat Valenciana, 5.337, (el 73,3 % del total) ha sido interpuesta por la propia víctima, bien directamente ante el órgano judicial, bien en una comisaría o un cuartel.

Muy inferiores en número han sido las presentadas por el entorno de la víctima (85). Por su parte, las derivadas directamente de atestados policiales (1.128) han representado el 15,5% del total; las originadas por parte de lesiones recibido en el juzgado han sido 583 (8%) y las presentadas por servicios de asistencia y terceros en general han sumado 151 y han representado el 2% del total.

El mayor porcentaje de condenas respecto al total de sentencias dictadas se ha producido en las secciones de Violencia sobre la Mujer de los Tribunales de Instancia, con el 93,78%. Por su parte, las Audiencias Provinciales han impuesto condenas en el 77,04 % de los casos y las secciones de lo Penal, en el 71,81 por ciento.

SEGUNDA EN TASA DE VÍCTIMAS

La tasa de víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres se ha situado en la Comunitat Valenciana durante el segundo trimestre del año en un 23,9, lo que la coloca en la segunda posición del país, solo por detrás de Baleares, donde este registro ha sido de 29,4. La media nacional ha ascendido a 20.

Por encima de la media nacional se han situado, además, Madrid, con 23,8; Canarias, con 23,7; Navarra, con 23,6; Andalucía, con 22,6; Murcia, con 20,5 y Asturias, con 20,1, Y por debajo de esa tasa se situaron Castilla-La Mancha, con 18,2; Aragón, con 16,7; País Vasco, con 16,5; Cataluña, con 16; Extremadura, con 15,6; Cantabria, con 14,7; Galicia, con 13,8; Castilla y León, con 12,2 y La Rioja, con 11,2.

Además, entre abril y junio de este año se han solicitado en los órganos judiciales del territorio valenciano un total de 1.347 órdenes de protección en las secciones especializadas en Violencia sobre la Mujer, un 7,8% más que hace un año. Las adoptadas finalmente, 1.072, han registrado un incremento interanual del 15,5%. En el trimestre analizado se han denegado 267 órdenes, lo que implica un descenso interanual de 16,6%.

Los órganos judiciales de la Comunitat han acordado también, derivadas de las órdenes de protección y de otras medidas cautelares, un total de 2.307 medidas judiciales penales de protección de las víctimas. En el ámbito penal, las más frecuentes han sido las órdenes de alejamiento, 982, y las de prohibición de comunicación 898.

Asimismo, han dictado 635 medidas cautelares civiles, cuya finalidad es la protección de la mujer y de los menores en tanto se resuelve el proceso penal. Las más frecuentes han sido las relacionadas con la prestación de alimentos, 168, y la suspensión del régimen de visitas, 150.

Entre marzo y junio también se acordaron 69 medidas civiles de atribución de la vivienda; 105 suspensiones de la guarda y custodia; 42 medidas de suspensión de la patria potestad y 8 específicas de protección del menor para evitar un peligro o perjuicio.