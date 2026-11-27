Archivo - El desfile de perros de Bioparc y Aupa busca "flechazos" con perros abandonados que quieren dar "su amor incondicional" - REMITIDA BIOPARC - Archivo

VALÈNCIA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Bioparc València y la protectora Adopta Un Perro Abandonado (A.U.P.A.) organizan, el próximo 13 de diciembre, su desfile de Navidad, una "cita imprescindible para denunciar la realidad que se produce en España con 500 perros abandonados recogidos cada día".

Ante el incremento de abandonos, el evento solidario, que celebra su 28ª edición en la plaza de acceso de Bioparc València, será "el punto de encuentro de personas comprometidas con el bienestar animal con el objetivo de potenciar la adopción".

La periodista Yolanda Menadas, reportera del programa 'Aquí la Tierra', de TVE, dará voz a las historias de una treintena de canes en busca de un hogar.

El desfile de perros busca de un hogar para recordar que "no son un juguete" de cara a la Navidad, u"un mensaje imprescindible puesto que, del total del año, después de estas fechas llegan a los refugios más del 25%".

Para conseguir un "flechazo" entre los perros y el público que busca encontrar a su compañero ideal, la reportera del magacín de divulgación científica que conduce Jacob Petrus acercará las conmovedoras historias de una treintena de canes.

De entrada libre, esta iniciativa se ha convertido "en una fecha fundamental para promover la tenencia consciente y un lugar de reunión de personas comprometidas con el bienestar animal que cada edición consigue darles una segunda oportunidad a muchos de los participantes".

Con la esperanza de entregar su "amor incondicional", por la particular pasarela desfilarán, entre otros, Venus, de 4 años, una perra muy afectuosa y obediente y Tanus, un noble y elegante mastín de 6 años.

ADULTOS Y SÉNIORS

Los perros adultos y séniors son los que aguardan más tiempo a ser adoptados y merece una mención especial Mina, de 12 años, que ha tenido que separarse de su familia debido a los problemas de salud de la persona que la cuidaba, por lo que urge encontrar un entorno tranquilo donde esta educada y mimosa mestiza pueda seguir disfrutando de la compañía humana.

Igualmente, los asistentes podrán conocer a la joven Electra, pastor belga de 14 meses, sociable y activa, que espera tener la misma suerte que Café, Copito, Karol y G, algunos de los perros de la protectora que han encontrado recientemente una nueva casa. Además, gracias a la movilización de la convocatoria del desfile, Sky, Logan y Oreo están actualmente en proceso de adopción.

La Fundación Bioparc, a través de acciones como esta, trabaja para "despertar la empatía hacia los animales, concienciando sobre la adopción como una decisión que debe ser meditada, ya que conlleva una gran responsabilidad que incluye atención veterinaria, educación, dedicación, tiempo y, sobre todo, grandes dosis de cariño".