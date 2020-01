Dimite Rafael Tabarés, secretario autonómico de Universidades, siete meses después de su nombramiento

Publicado 23/01/2020 17:56:33 CET

VALÈNCIA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico de Universidades e Investigación, Rafael Tabarés, ha dimitido de este cargo, adscrito a la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, siete meses después de su nombramiento, que tuvo lugar en el pleno del Consell del 28 de junio del pasado año.

Tabares ha explicado los motivos de su decisión a Valencia Plaza y ha admitido que la situación en este departamento no era buena. Según su versión, recogida en este medio: "Si es por el corazón nunca me hubiera ido, pero creo fundamental en cualquier liderazgo primar los intereses de los ciudadanos y la lealtad a los proyectos políticos que los representan. Por ello, acepté la petición para el cargo del presidente, Ximo Puig, y lo considero un privilegio que he vivido con pasión y vehemencia".

"He conocido a personas maravillosas y he trabajado muy a gusto con ellas, pero ha sido un tiempo por momentos doloroso y por eso me voy verdaderamente preocupado por el presente y el futuro del gobierno y del Botànic II", explica el secretario autonómico dimitido a Valencia Plaza.

Desde la Conselleria de Innovación, dirigida por Carolina Pascual, han confirmado la dimisión y han lamentado que un investigador y una persona "de tanta valía" como Tabarés haya decidido marcharse. Fuentes consultadas por Europa Press han señalado que la administración es "complicada" y puede resultar "difícil adaptarse a ella".

Catedrático de Psiquiatría de la Universitat de València, investigador principal en el Centro de Investigaciones Biomédicas en Red de Salud Mental (CIBERSAM) y Premio al Investigador de Referencia de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica, Tabarés fue nombrado para el cargo en el pleno del Consell del 28 de junio de 2019.