La Diputació de València concede 150.000 euros a cinco municipios de la Safor afectados por la dana Adam

Imagen del minuto de silencio guardado en el pleno de la Diputació de València en memoria de las cuatro personas fallecidas por la dana Adam en esta provincia. - RAQUEL ABULAILA

VALÈNCIA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputació de València ha aprobado este martes una ayuda urgente y extraordinaria para cinco municipios de la comarca de la Safor afectados por la dana Adam, en concreto, Oliva, Piles, Miramar, Bellreguard y Daimús. Cada uno de ellos recibirá una partida, financiada con remanentes, de 150.000 euros.

Serán en total 750.000 euros que se distribuirán de forma incondicionada para garantizar su disponibilidad en el menor plazo posible y sin perjuicio de posteriores actuaciones en función de la valoración definitiva de los daños sufridos.

Desde la corporación provincial, su presidente, Vicent Mompó, y su vicepresidenta primera, Natàlia Enguix, han destacado "el apoyo incondicional a los pueblos que sufren situaciones inesperadas como la dana de estos días en el litoral sur" de la provincia de Valencia, "como fue la dana de 2024 y como son los incendios o cualquier otro problema sobrevenido que requiera la implicación" de instituciones como la Diputació de València.

Mompó ha señalado, en este sentido, que esta corporación provincial "siempre estará del lado de los ayuntamientos y sus vecinos, tratando de cubrir el vacío de otras instituciones". Asimismo, ha comentado que "una vez hecha la valoración de los daños, podrían entrar más municipios en estas ayudas extraordinarias".

La Diputació de València ha resaltado que pone a disposición de los ayuntamientos los medios técnicos necesarios para realizar las valoraciones.

Esta corporación ha aprobado también este martes, en el pleno ordinario de octubre --la sesión se ha iniciado con un minuto de silencio en memoria de las cuatro personas fallecidas durante la dana Adam en la provincia de Valencia-- y por unanimidad, los 4,2 millones de euros que repartirá a los 28 municipios afectados por la dana de octubre de 2024 no reconocidos en el listado del Gobierno central, como ha indicado la diputada de Hacienda, Laura Sáez.

De este modo, los ayuntamientos de Alberic, Barxeta, Benaguasil, Benimodo, Carcaixent, Castelló, Castielfabib, Chulilla, l'Ènova, Manuel, Millares, la Pobla Llarga, Rafelguaraf, Senyera, Tous, Aras de los Olmos, Benagéber, Benimuslem, Casinos, Chelva, Gavarda, Losa del Obispo, Massalavés, Sant Joanet, Titaguas, Tuéjar, Villar del Arzobispo y Xeraco dispondrán de 150.000 euros extraordinarios para seguir avanzando en la recuperación de los servicios dañado por las inundaciones sufridas hace dos años.

Desde la institución provincial han precisado que los 5 millones de euros destinados a municipios afectados por las danas de 2024 y 2026 se incluyen en un paquete inversor de más de 15 millones de euros aprobado entre el pleno de este martes y la Junta de Gobierno de la corporación para carreteras, trinquets, dinamización socioeconómica de pueblos en riesgo de despoblación, mejora de caminos rurales y la aplicación de la IA en la Diputació y los ayuntamientos, entre otros proyectos.

CARRETERAS

Asimismo, han señalado que la partida más destacada junto a las ayudas dana es la de carreteras, con algo más de 7 millones de euros para mejorar caminos e infraestructuras viarias de la red provincial.

En este apartado, la actuación de mayor envergadura, con una dotación superior a los 3 millones de euros, corresponde a la primera de las cuatro fases del proyecto de acondicionamiento de los Quatre Camins de la Vall d'Albaida. Esta fase está centrada en el Camí Real de Gandia, con la mejora del firme, el drenaje y la seguridad vial del itinerario que conecta La Pobla del Duc y la CV-610.

El resto de las inversiones se destinará al acondicionamiento, pavimentación y mejora de caminos en Pinet, Alginet, Benaguasil, Torres Torres, Estivella (subida al Garbí), Rafelbunyol, Torrebaja y Fuenterrobles, con actuaciones de asfaltado, señalización y mejora de accesos.

PLA DE TRINQUETS

La Diputació también ha destacado el impulso a su Plan de Trinquets, con actuaciones en Titaguas, Càrcer, Bèlgida, Albuixech, Enguera y Sueca. Estas dos últimas son las más ambiciosas con inversiones entre los 180.000 y los 200.000 euros, han detallado desde la corporación provincial.

Asimismo, ha resaltado los 100.000 euros para el proyecto de inclusión de Cruz Roja en comarcas del interior de la provincia y los 250.000 euros para la contratación de la temporada teatral del Escalante.

A estos se añaden los 300.000 euros para mejorar las instalaciones de la finca Sinyent, a través de AVA-Asaja. Sobre esta ayuda, el diputado de Compromís Josep Riera ha cuestionado "las subvenciones nominativas a criterio y discreción exclusivo del presidente y del gobierno del PP y Ens Uneix", ha señalado que le parece "bien que se dé apoyo a una organización profesional agraria como AVA-Asaja", pero ha recordado que "hay otras como La Unió que merece también el respaldo de Diputació". El ejecutivo provincial se ha mostrado "abierto a escuchar a todo el mundo".

Además, se han aprobado 120.000 euros para la aplicación de la IA tanto en la Diputació como en los ayuntamientos. Esta última partida es parte de un programa que se prolongará hasta 2030 con un presupuesto cercano a los 2 millones de euros.

CAMINOS, DESPOBLACIÓN Y MEMORIA

Por su parte, la Junta de Gobierno de la institución provincial ha dado luz verde a otros 890.000 euros de inversión distribuidos así: 550.000 euros para acondicionar cuatro caminos rurales de Quatretonda; 250.000 euros para impulsar proyectos de dinamización en municipios en riesgo de despoblación a través de colectivos como Taula, Alegría, la Asociación de Municipios Forestales y la Unió, entre otros; y 90.000 euros para la nueva campaña de excavación en el cuadro segundo del cementerio de Paterna, en el ámbito de la memoria democrática.

Otras subvenciones aprobadas en el pleno han sido las concedidas a Canals para el monumento a Ricardo Tormo; a Barxeta para la adquisición de una máquina elevadora; a Vallanca para celebrar la Bajada de la Virgen de Santerón; a Benavites para celebrar las Jornadas de Administración Local; a la Mancomunidad Alto Turia para la publicación del libro con motivo de su 50 aniversario; al club de atletismo Fent Camí de Mislata para su participación en la máxima categoría del atletismo español, y a Ontinyent para la construcción de un almacén de obras.

También reciben ayuda provincial la Fundación ASFPLANT para el programa 'Viles en flor'; la editorial Llibres de la Drassana para los premios Lletraferit 2026; la asociación de Penyes Cadalaferes d'Algemesí; la Cofradía de Granaderos de la Virgen de los Dolores Coronada; y la Hermandad de la Sagrada Oración de Jesús en el Huerto de Gandia.