La Diputació de València destinará más de tres millones de euros adicionales a los pueblos afectados por la dana Adam

Trabajos de la Diputació de València en los pueblos afectados por la dana Adam - DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

VALÈNCIA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputació de València destinará más de tres millones adicionales a paliar los efectos de la dana Adam en la provincia, después de que el martes aprobara 750.000 euros para los cinco municipios que fueron confinados. Está previsto que el pleno ordinario de noviembre apruebe la nueva partida dirigida al resto de los municipios dañados.

El presidente de la institución, Vicent Mompó, ha reivindicado que la Diputació "vuelve a demostrar que está siempre al lado de los municipios que más lo necesitan". "A los fondos que ya movilizamos en un primer momento para los pueblos más afectados por el episodio de lluvias, ahora sumamos más de tres millones de euros adicionales para el resto de municipios dañados recogidos en el decreto de la Generalitat", ha resaltado.

"Son 150.000 euros para que cada uno de los municipios afectados pueda afrontar los daños y recuperar la normalidad cuanto antes", ha asegurado, en una visita este jueves a la zona afectada por el temporal. Mompó ya visitó Oliva el mismo lunes, pero este jueves ha comprobado la evolución de los trabajos de reconstrucción que lleva a cabo la Diputació en distintos puntos.

"También queremos apoyar a los vecinos y vecinas sobre el terreno, no solo con la ayuda económica que van a recibir los municipios y con la movilización de recursos, que lógicamente es muy importante; sino también con la presencia y la empatía porque están viviendo una situación difícil", ha valorado.

Aparte de las ayudas económicas, la Diputació de València ha movilizado los recursos materiales y humanos de los que dispone para contribuir a la recuperación de los municipios afectados.

RESPUESTA "INMEDIATA"

Desde las áreas implicadas, especialmente Emergencias, Medio Ambiente, Carreteras y Cooperación Municipal, se ha dado respuesta "inmediatamente" para proporcionar medios técnicos a los ayuntamientos y asesorarlos en esta emergencia.

Del mismo modo, el dispositivo extraordinario del Consorcio Provincial de Bomberos, conformado por 180 efectivos y previsto para las alertas, se prolongó para atender las necesidades surgidas por la virulencia del temporal. El operativo desplegado en Oliva y en otros puntos de la Safor realizó 250 rescates terrestres y 40 aéreos.

Además, se han atendido 106 servicios adicionales de asistencia técnica, posteriores a los rescates, fundamentalmente achiques, derrumbes, fugas de gas, limpiezas de cauces, ascensores, traslados sanitarios, provisión de agua potable y comida.

"Estamos orgullosos de nuestros profesionales, que están dando, otra vez, como ya ocurrió en 2024, una respuesta ejemplar. Esto demuestra la importancia y la utilidad que tiene la Diputación de Valencia para los pueblos de nuestra provincia", ha reivindicado el presidente de la Diputació.

En la misma línea, ha defendido que la institución ha "estado en la emergencia, estamos en la reconstrucción y seguiremos acompañando a los municipios hasta que la recuperación sea completa". "Seguiremos movilizando todos los recursos para que los pueblos afectados puedan volver a la normalidad cuanto antes y para que sus vecinas y vecinos sepan que no están solos", ha garantizado.

PLAYAS

Mompó y el diputado de Medio Ambiente, Avelino Mascarell, han visitado este jueves en Miramar los trabajos que desarrolla la corporación provincial para contribuir a la recuperación de las zonas afectadas por la dana Adam.

El área de Medio Ambiente ha adaptado la maquinaria que habitualmente se destina al servicio de limpieza de playas para atender las necesidades surgidas tras el temporal. En estas primeras jornadas, los operarios de la Diputació están priorizando la retirada y el transporte de enseres, restos y objetos inutilizados por las lluvias, en coordinación con el resto de organismos que participan en las labores de limpieza, así como con los voluntarios.

Los trabajos de este jueves se llevan a cabo en Miramar, está previsto que se extiendan durante los próximos días a otros municipios afectados en función de las necesidades de cada localidad y en coordinación con el resto de los dispositivos desplegados. La alcaldesa, Pilar Peiró, ha valorado la ayuda: "En estos momentos que tenemos la playa llena de residuos agradecemos mucho que haya celeridad para que vuelva a la normalidad cuanto antes".

CARRETERAS

El presidente de la Diputació también ha visitado, junto a la alcaldesa de Oliva y el primer edil de la Font d'en Carròs, los trabajos que está llevando a cabo el área provincial de Carreteras para recuperar la circulación en la CV-683, que conecta Beniarjó con Oliva a través de la Font d'en Carròs.

En esta vía se ha producido un desprendimiento de parte de la plataforma, en cuya reparación ya están trabajando los equipos de Conservación de Carreteras. Previsiblemente, estará operativa la semana a principios de la semana que viene.

La intervención obliga a mantener cortada la carretera durante el día, mientras los operarios ejecutan los trabajos. No obstante, en horario nocturno se permite la circulación en sentido alterno, regulada mediante semáforos, con el objetivo de facilitar los desplazamientos de los vecinos y reducir las molestias ocasionadas por el corte.

Por otra parte, el área de Carreteras tiene previsto intervenir en la CV-678, que conecta la localidad alicantina de Pego con la playa de Oliva. Esta vía, que atraviesa una zona de marjal, permanece cortada a la espera de que descienda el nivel del agua acumulada en el humedal y se pueda actuar en condiciones adecuadas.

Asimismo, los técnicos provinciales están evaluando los daños ocasionados por el temporal en la CV-670, entre Piles y Oliva, donde se han detectado desperfectos en un carril bici y una vía de servicio situados en las proximidades de un barranco.