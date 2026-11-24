Bienal de Música de Buñ - DIPUTACIÓ VALÈNCIA

VALÈNCIA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputació de València ha aprobado la concesión de 260.000 euros en subvenciones destinadas a ayuntamientos de la provincia para impulsar festivales, muestras y certámenes con el objetivo de ayudar en la creación, ejecución y consolidación de proyectos culturales singulares, con identidad propia y diferenciada de la programación cultural municipal.

Así, la convocatoria del SARC, servicio del área de Cultura de la Diputació de València, fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia el pasado mes de agosto. Los proyectos culturales que han podido concurrir a ella son los festivales, muestras o certámenes de representaciones o exhibiciones de obras escénicas o artísticas que pueden incluir la concesión de premios.

La finalidad de la convocatoria es dar soporte a la proyección y consolidación de los proyectos culturales que transciendan del interés local, según ha detallado la corporación provincial en un comunicado.

PROYECTOS EMERGENTES Y CONSOLIDADOS

La dotación total de la convocatoria asciende a 260.000 euros, distribuidos en dos líneas en función de la trayectoria de los proyectos beneficiarios. Por una parte, se destinan 30.000 euros a proyectos emergentes, correspondientes a festivales, muestras y certámenes que celebran entre su segunda y quinta edición.

Por otra, los 230.000 euros restantes se dirigen a proyectos consolidados, que alcanzan a partir de su sexta edición. El procedimiento de concesión se ha realizado mediante concurrencia competitiva, de acuerdo con los criterios establecidos en las bases de la convocatoria.

Así, en la categoría de festivales, muestras o certámenes emergentes, las ayudas beneficiarán a cuatro municipios. Aielo de Malferit recibirá financiación para la quinta edición de 'MICA, Festival de Moviment i Circ'; Alborache, para la tercera edición del 'Festival Zorricos Fest'; Chulilla, para la segunda edición de 'El cauce del arte' y Macastre, para la quinta edición de 'Adarts Brass Macastre'.

En la línea destinada a proyectos culturales consolidados, las subvenciones llegarán a veinte municipios de la provincia. Entre ellos, se encuentra Alboraya, con el 'XI Festival Clap Clap!! Teatre de Carrer'; Albuixech, con la VI edición de 'Juliol Musical: Els Amors Particulars'; y Beniarjó, con su 'XXVII Festival de Música i Dansa'. También figuran Buñol, que celebrará la 'XVIII Bienal de Música'; Catarroja, con el 'XIV Festival Sifasol' y Chelva, con la XXIX edición del 'Festival de Narrativa Oral Cuentantón'.

La relación de beneficiarios continúa con Foios, que acogerá la 'XXIV Mostra de Teatre Emergent Escènia'; Gandia, con el 'XXXVII Festival Polisònic'; Massanassa, con el 'XXIX Festival Internacional Música i Festa - Sant Joan'; Montaverner, con la 'XVIII Mostra Internacional de Cinema Documental-MON·DOC' y Montserrat, con la 45.ª 'Setmana de Música de Cambra'.

Asimismo, recibirán estas ayudas Museros, para la XXVI edición de 'Juliol Musical'; Ontinyent, para el 'XV Festival de Circ i Teatre al Carrer d'Ontinyent 2026'; Potries, para la IX edición de 'Potries Music Fest' y Puçol, para el XLI Premio de Pintura Vila de Puçol.

Completan la relación Quart de Poblet, con la 43.ª edición de 'Quartmetratges'; Quartell, con el 'XII Festival Internacional de Guitarra Joaquín Rodrigo'; Sueca, con la 36.ª 'Mostra Internacional de Mim'; Tavernes de la Valldigna, con el 'XXXIV Festival Internacional Sete Sóis Sete Luas' y Xirivella, con la 33.ª 'Mostra Internacional de Pallasses i Pallassos'.