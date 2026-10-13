La Diputación de Alicante aplaza el Foro de Alcaldes para después de las elecciones generales

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez (d), durante un Foro de Alcaldes - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Alicante ha decidido aplazar el Foro de Alcaldes de la Provincia, que estaba fijado para este miércoles 14 de octubre, para después de las elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre.

Fuentes de la institución provincial consultadas por Europa Press han explicado que la decisión se ha adoptado tras consultar a la secretaria de la Diputación y atendiendo al artículo 50.2 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG).

Dicho artículo recoge que "desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones".

EL PSPV AFEA AL PP "FALTA DE PREVISIÓN"

En este contexto, desde los grupos de la oposición, el PSPV de la Diputación ha criticado la cancelación del Foro de Alcaldes de la Provincia, que, según ha señalado, le ha sido comunicada este martes por la tarde.

Así, ve "injustificable" que el equipo de gobierno, del PP, que preside Toni Pérez con mayoría absoluta, "haya esperado hasta la víspera para suspender una reunión con los representantes municipales, alegando ahora el proceso de elecciones generales, anunciado por el presidente del Gobierno el pasado 5 de octubre".

En un comunicado, el portavoz socialista en la Diputación, Vicente Arques, ha cuestionado la decisión y "la falta de previsión del equipo de gobierno provincial, dado que la convocatoria electoral se conocía desde hacía más de una semana".

"No se puede convocar a los alcaldes y alcaldesas, organizar sus agendas para participar en un foro institucional y, la tarde anterior, comunicarles que se suspende por una circunstancia que se conoce desde hace diez días. Los municipios merecen respeto y una institución provincial que esté a la altura de sus responsabilidades", ha señalado.

Para Arques, la justificación de la Diputación "llega tarde y genera dudas sobre los verdaderos motivos de la suspensión". "¿Qué ha cambiado en estos diez días? ¿Por qué han esperado hasta la tarde anterior para cancelar un encuentro que debería servir para escuchar a los ayuntamientos? Lo que necesitan los alcaldes y alcaldesas son respuestas, no que se les cierre la puerta cuando tienen cuestiones que plantear", ha agregado.

El portavoz socialista ha relacionado esta decisión con la situación que, a juicio de su grupo, atraviesa la institución provincial, "marcada por la falta de avances en asuntos que afectan directamente a los municipios".

"La Diputación no puede esconderse detrás de una convocatoria electoral para suspender un foro que debería ser una herramienta de diálogo y trabajo con los pueblos. Los alcaldes y alcaldesas tienen problemas que resolver y necesitan explicaciones sobre la gestión provincial, las inversiones y los recursos que siguen pendientes", ha indicado.

Arques ha remarcado que "las elecciones no pueden convertirse en una excusa para dejar de escuchar a los municipios". Considera que "la obligación de la Diputación es trabajar todos los días, dar explicaciones y atender las necesidades de los pueblos, también cuando hay un calendario electoral".

Los socialistas creen que este encuentro "debe servir para abordar las reivindicaciones de los ayuntamientos y recuperar una interlocución institucional que consideran imprescindible para que la Diputación cumpla su función de apoyo a los municipios de la provincia".