La Diputación de Alicante beca a 18 jóvenes universitarios como residentes en el Hogar Provincial

La Diputación de Alicante beca a una veintena de jóvenes universitarios como residentes en el Hogar Provincial - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Alicante ha informado este viernes de que 18 jóvenes universitarios de la provincia disfrutarán este año del programa de becas residenciales del Hogar Provincial Antonio Fernández Valenzuela.

El diputado responsable del centro, Juanjo Berenguer, ha recibido al alumnado beneficiario de estas ayudas, que incluyen alojamiento, manutención y el abono de hasta 550 euros para gastos de matriculación, ha detallado la institución en un comunicado.

"Esta iniciativa, de gran valor humano y pedagógico, forma parte de la labor socio-asistencial que la Diputación de Alicante desarrolla dentro del plan de promoción, fomento y reutilización de las instalaciones del Hogar", ha señalado el diputado.

Y ha explicado que "los jóvenes convivirán en un entorno único e intergeneracional junto a los residentes del área de geriatría, los niños de la escuela infantil, las familias refugiadas ucranianas alojadas en el complejo y el personal del centro".

Durante este acto simbólico, los estudiantes, que tendrán también la oportunidad de utilizar las instalaciones deportivas del Hogar Provincial de forma gratuita, han recibido las llaves de sus habitaciones y han realizado una visita guiada por el centro acompañados de sus familiares.

En esta convocatoria se han concedido 18 becas, destinadas a aquellos que van a cursar o ya cursan estudios en la Universidad de Alicante (UA) o en la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y que, bien por su lejanía o por su situación socio-familiar, tienen dificultades para acceder a estudios universitarios.

Los jóvenes proceden de los municipios de Orihuela, Elche, Rafal, Callosa de Segura, Benejúzar, Pilar de la Horadada, Benissa, Santa Pola, Catral, Formentera del Segura, San Isidro y Daya Nueva.